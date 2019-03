Siracusa | alla scoperta delle notti di festa

'Via della Seta' - il deputato Siracusano Scerra - M5s - alla Camera : 'utile per diffondere il made in Sicily' : ... strumenti importanti per stimolare la competitività, l'innovazione e la sostenibilità dell'economia europea, ma questi strumenti devono avere come complemento un'Europa sociale". Il parlamentare ...

Il cielo di Siracusa scelto come «foto del giorno» dalla Nasa : ... spuntato pochi istanti dopo la fine di un temporale, era stata scelta come «Epod», Earth Science Picture of the Day e condivisa con il mondo attraverso i canali web e social. Nei giorni precedenti ...

Maltempo Sicilia : numerosi interventi a Siracusa in assistenza alla popolazione : Dal pomeriggio di ieri i carabinieri di Siracusa hanno effettuato diversi interventi soprattutto di assistenza nei confronti di automobilisti in difficoltà per la neve caduta nelle zone montane della provincia: numerosi gli interventi per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali a seguito delle forti raffiche di vento. In particolare pattuglie dei carabinieri sono intervenute sulla SP 25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, dove per ...

Maltempo - la NEVE ammanta di bianco la Sicilia più genuina tra Catania - Ragusa e Siracusa : Iblei sommersi. ALLARME “Uragano” nella notte [GALLERY] : 1/41 Buccheri ...

Freddo dai Balcani : autostrada Siracusa Catania imbiancata dalla neve VIDEO : autostrada Siracusa Catania imbiancata dalla neve. Disagi per gli automobilisti in alcuni tratti all'uscita di Augusta e allo svincolo per Priolo.

Siracusa. 'La Scuola illuminata : dalla Genetica all'Amore' : conferenza-spettacolo al Vittorini : Si aprono nuove strade che indicano una rivoluzione radicale nel nostro modo di concepire la vita, quella umana in particolare e questo grazie all' epiGenetica, una scienza che studia tutti i fattori ...

Siracusa. Personale di Giovanni Blanco alla Galleria Quadrifoglio : Una pregnante metafora sull’arte come riscatto dell’esistenza. È il significato della Personale di Giovanni Blanco dal titolo “Le cose mosse

Forte temporale a Siracusa : strade allagate : Forte temporale a Siracusa. strade allagati e scuole deserte. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Allerta meteo della Protezione Civile per oggi

Sea Watch - i sindaci al sit-in di Siracusa pro-migranti : "No alla barbarie" : Il primo cittadino di Noto, Corrado Bonfanti: "Qualcuno vorrebbe soffocare amore e fratellanza". Videomessaggio di Mimmo Lucano: "Questa terra è di tutti"

La Capitaneria di Porto di Siracusa ha disposto il divieto di avvicinarsi alla Sea Watch : Il comando della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera della città di Siracusa ha ordinato e disposto il divieto assoluto di navigazione, sosta e ancoraggio nel raggio di mezzo miglio dalla posizione in mare della nave Sea Watch, l'imbarcazione dell'O.N.G. olandese con a bordo ben 47 migranti. Attualmente la nave è bloccata a circa un miglio dalla Baia di Santa Panagia. Il divieto di navigazione attorno alla Sea Watch Il provvedimento ...

Sea Watch 3 - il Pd ha presentato un esposto alla procura di Siracusa : Il Pd ha presentato "un esposto alla procura di Siracusa" contro il governo per la gestione dei migranti, come annunciato già ieri al termine della visita sulla nave Sea Watch 3. Lo ha annunciato in Aula al Senato il dem Francesco Verducci.Intanto il Governo continua la linea dura e rimanda all'Olanda. Matteo Salvini ripropone la pista dei Paesi Bassi: "Sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell'Olanda, che ha assegnato la ...

Sea Watch : 5° giorno al largo di Siracusa - il caso alla Corte europea - : Il governo deposita a Strasburgo la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione appartiene all'Olanda e che, una volta sciolto questo nodo, l'Italia è pronta ad offrire un corridoio ...

Sea Watch : 5° giorno al largo di Siracusa - il caso alla Corte europea : Sea Watch: 5° giorno al largo di Siracusa, il caso alla Corte europea Il governo deposita a Strasburgo la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione appartiene all'Olanda e che, una volta sciolto questo nodo, l’Italia è pronta ad offrire un corridoio umanitario. Sulla nave è rischio emergenza ...

Qui a Siracusa davanti alla Sea Watch 3 che non sbarca e alla Sicilia da cui si scappa : Poche centinaia di metri separano la Sea Watch 3 dalla riva. Una distanza irrisoria per chi ha attraversato chilometri di deserto e il mar Mediterraneo su imbarcazioni fatiscenti. Eppure, quei pochi metri rappresentano una distanza enorme che separa due mondi, due possibili vite. L’arrivo in Europa o il rischio del ritorno nei lager libici. Una distanza amplificata dallo schieramento di mezzi navali che isolano l’imbarcazione e che ...