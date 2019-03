L' intervento della deputata nella lingua dei segni | così ha chiesto sostegno per i

La Guardia Costiera libica : "intervento pretestuoso della nave dell'Ong" : Adesso la Guardia Costiera libica inchioda la nave umanitaria Mare Jonio che nella giornata di ieri ignorando l'intervento dei libici ha imbarcato 49 migranti. All'Agi un portavoce della Guardia Costiera libica ha infatti puntato il dito contro l'ong Mediterranea: "La Guardia Costiera libica era a cinque miglia dal gommone in panne ed era in grado di recuperare in sicurezza tutte le persone a bordo. L"intervento della nave dell"Ong Mediterranea ...

Via della Seta e Consiglio europeo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Camera : Le comunicazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, sono state anticipate dagli interventi dei deputati sul caso della nave Ionio, bloccata a Lampedusa con 49 migranti a bordo. L'articolo Via della Seta e Consiglio europeo, l’intervento di Giuseppe Conte alla Camera proviene da Il Fatto Quotidiano.

Revisori dei Conti Catania - intervento della Ugl : Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale di Catania dei Revisori dei Conti, interviene critico il segretario territoriale dell'Ugl

Darsena di San Cataldo - la Regione ha approvato l'intervento. Delli Noci : "Si proceda all'affidamento della gara"

"Prendiamoci in mano i destini della Terra e obblighiamo i governi a seguirci". intervento di Mario Agostinelli e altri : ... privilegiare l'acquisto di beni durevoli sostenibili, praticare il commercio equo e solidale e la finanza etica: sono i passaggi fondamentali verso quella 'conversione ecologica dell'economia e ...

Incidente sulla Piattaforma ENI a largo di Ancona : intervento della Guardia Costiera [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Il nuovo viso di Rodrigo Alves - il Ken Umano : “Il più grande intervento della mia vita” : Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken Umano, di nuovo sotto i ferri. Il brasiliano, noto in Italia anche per la sua partecipazione lampo nella Casa del grande Fratello, si è recato in Iran per sottoporsi all’ennesima operazione di chirurgia estetica: la numero 63, per la precisione, che è un lifting al viso. E non ha intenzione di fermarsi qui, perché ha in programma altri 6 interventi per arrivare a quota 69. Nel dettaglio, come riporta ...

“Tre anni di attesa per un intervento di rimozione di un tumore della prostata” : il Cardarelli chiarisce : In merito alle notizie di stampa per le quali un paziente avrebbe “atteso tre anni prima di essere chiamato per un intervento di rimozione di un tumore della prostata” la direzione generale del Cardarelli fa sapere quanto segue: Avviate le dovute verifiche è emersa una realtà molto differente da quanto riportato. I dati certificati risultanti dai sistemi di gestione dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli mettono in luce una realtà ...

Cadavere di un uomo in mare nei pressi di Ventotene - intervento della Guardia costiera : Un Cadavere è stato avvistato in mare a Ventotene, nei pressi dell'isoletta di Santo Stefano, e dopo l'allarme lanciato da alcuni pescatori è intervenuta la Guardia costiera. Il corpo è stato ...

Accoltellamento al Parco della Pace - PdF : "Urgente intervento di riqualificazione" : ...la necessità di un urgente intervento di riqualificazione del Parco della Pace così da ridare il giusto prestigio a questo 'museo a cielo aperto' e non dover più leggere di tali fattacci di cronaca', ...

Bari - l’intervento comico della leghista : “Il Pd non ha fatto nulla per aiutare i minori a prostituirsi…” : Annunciata in pompa magna, la candidata leghista Annarita Tateo sale sul palco prima dell’intervento del ministro dell’Interno Matteo Salvini per un breve discorso: “Grazie Bari – dice prima di scagliarsi contro Emiliano e Decaro -. Il Pd non ha fatto nulla per aiutare quei poveri ragazzi minori a prostituirsi” L'articolo Bari, l’intervento comico della leghista: “Il Pd non ha fatto nulla per aiutare i ...

Di Battista : «Il dramma della migrazione dopo l’intervento francese in Libia». E attacca Napolitano : Lo ha detto il deputato e membro del M5S, in collegamento da Parigi, intervistato da Lucia Annunziata a «Mezz’Ora in più» su Rai 3. «L’incontro con i gilet gialli? Per la prima volta l’Italia non guarda alla Francia dal basso in alto»

Cori Inter-Bologna - Gravina : “l’intervento della parte buona del tifo è stato decisivo” : “Domenica scorsa, nei minuti finali di Inter-Bologna, ci sono stati dei buu razzisti. Con le condizioni precedenti ci sarebbe stata la squalifica della società, invece l’intervento della parte buona del tifo è stato decisivo: plaudo all’intervento del giudice sportivo perché ha voluto premiare il comportamento dei tifosi sani”. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulle nuove norme introdotte. ...