In Olanda è arrivato il populismo 2 0

(Di giovedì 21 marzo 2019) Del voto per le provinciali inpuò importare davvero ben poco, primo perché le province olandesi contano meno di quelle italiane, secondo perché i primi ai quali non può importare di meno sono proprio gli olandesi. Eppure queste elezioni rimarranno nella storia (non solo olandese) per il significato politico che hanno assunto e per le conseguenze che potranno avere in Europa.Dimenticate Geert Wilders, il Pvv e la sua paranoie crociata contro l’islam: quello è il passato, quelappartiene al passato. Forum voor Democratie e il suo leader sono il2.0Da Afd, alla Lega, al Fronte Nazionale e ai partiti populisti-nazionalisti dell’est Europa negli ultimi anni ne abbiamo viste diverse di metamorfosi politiche di quel miscuglio tra rabbia, patacche complottiste, nazionalismo, conservatorismo e odio per l’establishment ma Forum voor Democratie è qualcosa di ...

