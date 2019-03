I lager per migranti in Libia | ecco le prove

Dieta lagerfeld : ecco come perse 40 kg in un anno : L'esigenze e gli standard elevati del mondo in cui Karl Lagerfeld lavorava, e di cui faceva parte, lo spinsero a prendersi una maggiore cura di sé e quindi a compiere il grande passo. Loading... ...

La dieta Karl lagerfeld : ecco come perdere 40 chili in 13 mesi : Karl Lagerfeld è sempre stato ossessionato dall'estetica, un'ossessione che non gli faceva accettare il suo fisico perché non gli consentiva di indossare i vestiti che più apprezzava. Così, stanco del ...

Penelope Cruz - neve e lacrime per l'ultima sfilata Chanel firmata lagerfeld : La collezione autunno-inverno di Chanel , presentata a Parigi, è l'ultima disegnata da Karl Lagerfeld che il mondo conoscerà e i protagonisti della monda non hanno potuto rimanere indifferenti davanti ...

Karl lagerfeld - un minuto di silenzio all'ultima sfilata per Chanel. Penelope Cruz con una rosa bianca : Chanel ma il mondo della moda tutto non potevano rendere più bel omaggio di questo. Rispettoso della creatività del kaiser, scomparso esattamente due settimane fa. La sfilata è fra le più belle delle ...

Chanel : un minuto di silenzio e tantissime star per l'omaggio a Karl lagerfeld. E il Grand Palais diventa un villaggio di montagna : Il perché è facile intuirlo: la morte di Karl Lagerfeld il 19 febbraio 2019 ha lasciato un vuoto da colmare in tutto il mondo della moda, ma soprattutto nella maison della doppia C. Così, nel Grand ...

Melania Trump ha postato il bozzetto inedito di un vestito disegnato da Karl lagerfeld per lei : Il mondo dello spettacolo e della moda continua a ricordare sui social Karl Lagerfeld, scomparso il 19 febbraio. Messaggi toccanti sono stati condivisi da modelle, designer, imprenditori per celebrarlo. Tra i vari post, spicca quello di Melania Trump, la first lady statunitense, che ha pubblicato un inedito bozzetto di un vestito disegnato da Lagerfeld. Il disegno non è mai stato reso pubblico prima d'ora e l'abito è stato ...

Niente cerimonie per Karl lagerfeld : lo stilista si riunirà al suo amore : Karl Lagerfeld si riunirà al suo grande amore dopo trent'anni. Un portavoce del marchio Karl Lagerfeld ha dichiarato che le volontà dello stilista saranno rispettate: il leggendario designer, morto ...

Adieu a "monster" lagerfeld

lagerfeld cremato senza cerimonia. Le ceneri disperse con quelle del suo grande amore - morto di Aids : Karl Lagerfeld sarà cremato senza cerimonie e le sue ceneri saranno probabilmente disperse con quelle della madre e del suo amore di lunga data. Lo riferisce il suo brand di moda. "I suoi desideri saranno rispettati", ha dichiarato ad AFP un portavoce del marchio 'Karl Lagerfeld', il giorno dopo la morte del leggendario designer all'età di 85 anni. Il 'Kaiser', noto per il suo umorismo tagliente, aveva a lungo insistito sul fatto ...