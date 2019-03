Google | l' intelligenza artificiale per rendere omaggio a Bach

Google Maps sperimenta la Realtà Aumentata e l’Intelligenza Artificiale per guidare meglio i pedoni a destinazione : Seguire le indicazioni di Google Maps mentre ci si muove a piedi potrebbe presto diventare più semplice. Merito di una funzione di Realtà Aumentata a cui il colosso hi-tech sta lavorando da tempo. Non è ancora disponibile sui dispositivi dei consumatori, ma il prestigioso quotidiano statunitense The Wall Street Journal ha avuto modo di testarne una versione non definitiva, dando un’idea di massima di come potrebbe essere. Si tratta di una ...