Fabian dovrebbe lasciare l’ospedale oggi

(Di giovedì 21 marzo 2019) È passata la paura per il centrocampista spagnolo del Napoli Fabián RuizIl calciatore ha dovuto rinunciare alla sua prima convocazione nella Nazionale spagnola a causa di un’influenza si portava già dall’Italia, infatti Ancelotti non lo aveva convocato neanche per la gara contro l’Udinese.Fabián, ieri finalmente senza febbre, sarà dimesso a ore dale raggiungerà quindi Siviglia, dove passerà del tempo con la propria famiglia.L’edizione odierna di Repubblica scrive sulle condizioni diRuiz:“Rientrerà, invece, la prossima settimana Fabiàn Ruiz: sta meglio ( la febbre è scesa) e trascorrerà qualche giorno a casa sua, a Siviglia, prima di tornare a disposizione”.L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in un articolo a firma Davide Palliggiano, conferma che il calciatore azzurro non ha più febbre e nelle prossime ore potrà ...

