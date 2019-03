Dove vedere Amici 2019 in diretta streaming | TV o in replica

termometropolitico

(Di giovedì 21 marzo 2019)in, TV o in18 ino TV,laLa diciassettesima edizione ancora non era terminata e già erano iniziati i provini per la nuova. Infatti è da maggio che gli aspiranti a una maglietta di2018-hanno cominciato a essere convocati per un’audizione con i temibili insegnanti. Per iscriversi al casting si deve compilare un modulo presente sul sito della trasmissione. Quindi si inseriscono i propri dati anagrafici e la disciplina per cui ci si presenta, oltre a una breve descrizione di sé e una foto. Poi non resta che aspettare e sperare di avere meritato almeno una convocazione.: i Professori Riguardo al corpo docente di2018-, ci saranno alcune novità. Riguardo agli insegnanti di canto, al confermato Rudy Zerbi, conduttore televisivo e radiofonico presente già dal 2010 si ...

RaiDue : ?? Dove si sarà intrufolata la nostra Vanessa??!! Per scoprirlo ci vediamo alle 21.20 su #RaiDue per vedere insieme… - ActionAidItalia : Corteo #portoaperto partito!Stupendo vedere oggi #Venezia così piena,carica, unita. Non potevamo mancare,a nome di… - oliverbauer56 : #Italy BELL'ITALIA L’abbazia di Santa Maria di Vezzolano è un gioiello d’arte medioevale, un complesso monastico im… -