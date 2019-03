Diritti tv | in Inghilterra pirati condannati a 17 anni di carcere

ilmessaggero

(Di giovedì 21 marzo 2019) Da noi ci sono diversi siti pirata e sono due milioni gli utenti che li utilizzano, rubando di fatto denaro a tutto il mondo del calcio. Non solamente alle società, a Sky o a Dazn , ma anche a tutte ...

lukydezzo : @NonEvoluto @TheTheDoctorWho In Inghilterra i diritti televisivi raggiungono i 5 miliardi a stagione divisi in par… - enroboh : RT @Cineforum_mag: Peterloo di Mike Leigh, da domani in sala per Academy Two: la ricostruzione di un massacro di civili a inizio '800, le b… - Cineforum_mag : Peterloo di Mike Leigh, da domani in sala per Academy Two: la ricostruzione di un massacro di civili a inizio '800,… -