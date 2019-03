Decretone taglia traguardo Camera | ora ultimo miglio

Decretone - emendamento M5s per tagliare pensioni dei sindacalisti : “Rivedere calcolo dei contributi figurativi” : Arriva attraverso un emendamento al Decretone su reddito e quota 100 l’annunciato taglio dei privilegi pensioni stici dei sindacalisti . Fin dalla scorsa estate il vicepremier Luigi Di Maio ha promesso interventi perché con le norme attuali i sindacalisti “possono avere una pensione di privilegio”. L’ emendamento , presentato in commissione Lavoro al Senato, prevede la modifica del metodo di calcolo dell’assegno, ...

Un'analisi dettagliata del Decretone gialloverde in quattro punti : Su reddito di cittadinanza e quota 100, i provvedimenti bandiera del governo gialloverde, è necessario fissare alcuni punti per portare chiarezza in un dibattito che appare confuso e chiassoso.In primo luogo, intendo affermare che il lavoro, l'inclusione sociale, il contrasto alla povertà sono i "nostri" argomenti. Che le nostre bandiere siano finite in mano a una coalizione di destra deve indurci a riflettere molto seriamente. ...