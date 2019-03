Cern | il duello tra materia e antimateria meno misterioso | osservata l’asimmetria nelle

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Diventa un po’ilfrae anti, che le ha portate ad annullarsi a vicenda dopo il Big Bang lasciando misteriosamente prevalere la prima sulla seconda e dando così origine all’universo che conosciamo. Questa stessa asimmetria che porta laad avere la meglio è stata adessoparticelle chiamate quark charm, in uno degli esperimenti condotti neldi Ginevra con l’acceleratore più grande del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc). Chiamato Lhcb, l’esperimento è coordinato dall’Italia, con il gruppo di Bologna dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), e ha richiesto quasi dieci anni di lavoro. Il risultato – come riporta l’Ansa – è stato presentato in Valle d’Aosta, nella conferenza Rencontres de Moriond e in un seminario aldai ricercatori italiani Federico Betti e Angelo Carbone, della ...

filobusbus : Non ci capisco niente ma ovviamente un po' di sciovinismo non guasta :) Cern, meno misterioso il duello tra materia… - ItaliaStartUp_ : Cern, meno misterioso il duello tra materia e antimateria - Scienza & Tecnica - Agenzia ANSA - LaraPolidori : Cern, meno misterioso il duello tra materia e antimateria - Fisica & Matematica - -