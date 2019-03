Senegalese dà fuoco al bus | Ora vendico i morti in mare

ilgiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Momenti di paura sulla Paullese tra Peschiera e San Donato. Un uomo, unsi 47 anni, avrebbe datoad un bus su cui viaggiava una scolaresca. A bordo del bus: 51 ragazzini. L'uomo, autista del mezzo, secondo le prime ricostruzioni avrebbe sparso un liquido infiammante tra i sedili per poi dare alle fiamme il mezzo. Uno dei ragazzini a bordo avrebbe chiamato i carabinieri. Una volante ha quindi intercettato il bus speronandolo sulla strada. In pochi attimi però il bus è andato a. Tutti i passeggeri sono riusciti a scendere dal mezzo mettendosi così in salvo. L'uomo è stato subito ammanettato dai carabinieri e arrestato.video 1666024Mentre il bus veniva dirottato dallo stesso autista, sono stati allertati i vigili dele i carabinieri di San Donato Milanese e la torre di controllo di Linate. Il tutto grazie ad alcune telefonate da parte di un ragazzino e di ...

