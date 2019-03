Libri di testo solo digitali Didattica digitale | avanti ma maneggiare con cura

La mamma ‘stira’ e il papà ‘lavora’. Ma nei Libri di testo c’è di peggio : di Margherita Cavallaro Recentemente mi è capitato di vedere su Faccialibro un paio di foto di libri di scuola attualmente in uso: una di un esercizio che faceva associare ai bambini verbi come “lavare” e “stirare” alla mamma e “lavorare” e “leggere il giornale” al papà , mentre l’altra faceva associare alla parola “zitella” il significato di donna brutta che nessuno si vuole pigliare. Il nostro esercizio invece sarà: quante cose sbagliate ci ...

Sicilia - Libri di testo per le famiglie a basso reddito : domande entro il 22 marzo : La Regione Sicilia ha reso note le procedure per richiedere il contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, destinato agli studenti meno abbienti di scuole secondarie statali e paritarie di primo e secondo grado. Requisiti necessari Requisito fondamentale per la valutazione economica delle famiglie destinatarie è il possesso di un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 10.632,94 ...