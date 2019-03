Kate Middleton e la regina Elisabetta che condividono una coperta è qualcosa che non

Kate Middleton impeccabile con la Regina. E spunta un pancino sospetto : Kate Middleton e la Regina Elisabetta sono arrivate al King’s College per il loro primo evento congiunto. La prima in grigio, la seconda in rosa: perfette e formali come vuole l’occasione istituzionale. È evidente che la Sovrana sta istruendo la nipote acquisita nel futuro ruolo di Regina consorte. Con lei è tutta un’altra storia rispetto alla ribelle Meghan Markle. Senonché, Kate cerca in ogni modo di coprirsi la pancia, quasi ...

Kate Middleton e William - matrimonio in crisi? Spunta una ex modella per il Principe : Ultimamente William e Kate sono stati paparazzati in grandissima sintonia durante le apparizioni pubbliche: i duchi di Cambridge hanno regalato sorrisi ai sudditi e ai fotografi e sono apparsi complici e uniti, tuttavia si vocifera che il loro matrimonio potrebbe essere in crisi. È il Daily Mail a riportare un rumor che si sta diffondendo in queste ore su una particolare amicizia tra il Principe e la sexy Rose Hansbury, una ex modella di 35 anni ...

Kate Middleton in Irlanda non tradisce le aspettative. Meghan Markle sottotono : Kate Middleton e Meghan Markle hanno avuto un weekend fitto di impegni. La prima è infatti volata in Irlanda per il giorno di San Patrizio. E non ha tradito le aspettative: look e atteggiamento impeccabili, degni di una futura Regina. Kate ha sfoggiato un outfit verde, come vuole la tradizione. Cappotto firmato Alexander McQueen (3mila sterline), il marchio che sceglie per le grandi occasioni, cappello coordinato di Lock & Co. Anche per gli ...

Harry e Meghan in gara con Kate Middleton per l euro installazione garden più originale di Chelsea : Secondo una fonte di Page Six , il Duca e la Duchessa di Sussex avranno una schiera ufficiale di aiutanti e personale all'interno di Buckingham Palace, sotto l'occhio vigile della Regina. Un insider ...

Matrimonio in crisi fra Kate Middleton e il principe William? Spunta un euro amicizia sospetta con una sexy modella : C'è un gossip molto piccante fra le pagine del Daily Mail, tabloid britannico molto attento alle vicende della famiglia reale. Secondo i ben informati ci sarebbe aria di crisi fra Kate Middleton e il ...

Meghan Markle e Harry trasferiscono gli uffici lontano da Kate Middleton e William : Il Principe Harry e Meghan Markle si allontanano da William e Kate Middleton. I loro uffici non saranno più a Kensington Palace, per volere della Regina. Dopo il susseguirsi di voci per settimane, l’annuncio è infine giunto. I Principi William e Harry separeranno in via definitiva i propri uffici. Per la precisione sarà il secondogenito a traslocare, dicendo addio a Kesington Palace. Lo stesso avverrà, di conseguenza, per sua moglie Meghan ...

Kate Middleton e William : un’amica svela il segreto del loro amore : Il segreto dell’amore di Kate e William? Prendersi in giro, sempre. Lo svela chi li conosce bene e ha vissuto da vicino le divertenti schermaglie amorose dei Cambridge. I due sono sposati da quasi otto anni e hanno tre figli – George, Charlotte e Louis – nonostante ciò la fiamma dell’amore non si è mai spenta. Fra Kate e William c’è una grande complicità, anche grazie ai continui scherzi e le battute fra marito e ...

Prima di presenziare come madrina all'annuale Portrait Gala, Kate Middleton, durante la giornata ,è stata impegnata in una visita al Henry Fawcett Children's Centre di Londra, dove ha passato la ...

Meghan Markle ha goduto di un privilegio negato a Kate Middleton : A Meghan Markle è stato accordato un privilegio decisamente inusuale, che non è mai stato concesso alla cognata amata-odiata Kate Middleton. La duchessa di Sussex, attualmente in attesa del royal baby, è apparsa per la prima volta accanto al principe Harry agli Invictus Games di Toronto di due anni fa.Sebbene fossero trascorsi appena dodici mesi dalla loro conoscenza, Meghan e Harry si sono fatti fotografare assieme, mano nella mano come ...

Kate Middleton prende in giro William per i capelli : Clara Amfo , una presentatrice radiofonica della Bbc radio, ha svelato al magazine Hello alcuni dettagli della vita di coppia di William e Kate . La presentatrice è stata invitata a un incontro con la ...