Una cura contro l' alcolismo | possibile spegnere l' impulso

Cuore : svolta storica per la cura della stenosi aortica - “Una notizia che cambierà la storia della disciplina” : Un passaggio epocale per la cardiologia interventistica e per milioni di persone in tutto il mondo che, in caso di stenosi aortica, grazie alla TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), non dovranno più sottoporsi a un intervento a Cuore aperto. L’annuncio al Congresso dell’American College of Cardiology in corso a New Orleans, dove sono stati presentati i risultati di due importanti studi clinici. “Si tratta di una notizia che cambierà la ...

Imane Fadil - cosa non torna : "Una settimana dopo che è morta...". Inquietante in Procura : C'è qualcosa che non torna nella terribile morte di Imane Fadil, e non sono solo le cause misteriose del suo presunto "avvelenamento" da sostanze radioattive. Come suggerisce anche il Corriere della Sera, c'è una sospetta discrepanza sulla data in cui scatta l'inchiesta per omicidio della modella ma

Sea Watch 3 - procura dei minori accusa il governo : “Ci fu di sicuro Una violazione” : Le anticipazioni dell'inchiesta di Report: il procuratore dei minori di Catania Caterina Ajello ha sollevato il caso dei 15 minori tenuti per 6 giorni a bordo della nave Sea Watch a gennaio. Ajello il 25 gennaio aveva segnalato la questione al Viminale e al ministero dei Trasporti, chiedendo lo sbarco dei minori, ma non aveva ottenuto riscontri.Continua a leggere

Veronica Pivetti a Verissimo : “La depressione è Una malattia che va curata” : Verissimo: Veronica Pivetti ha sofferto di depressione Prima volta a Verissimo per Veronica Pivetti. La famosa attrice ha parlato a lungo della depressione, malattia che le ha cambiato la vita. Perché la depressione è una malattia e non uno stato d’animo, come sottolineato dalla Pivetti nel salotto di Silvia Toffanin. “Come qualsiasi altra malattia va […] L'articolo Veronica Pivetti a Verissimo: “La depressione è una ...

Nuova Zelanda - il killer scalzo e sprezzante all’udienza in tribUnale. Il giudice ordina di oscurare il volto : Ammanettato, una tunica bianca da carcerato, a piedi nudi e con un atteggiamento di sfida, il suprematista australiano autore della strage in due moschee in Nuova Zelanda e' apparso in un tribunale di Christchurch all'indomani della mattanza. Il 28enne Brenton Tarrant Harrison, che non aveva precedenti penali ma era ossessionato dall'idea che i musulmani stiano invadendo il mondo, e' stato incriminato per omicidio per la morte di 49 persone e il ...

Roma - la Procura contro 'sosta selvaggia' : a processo Una decina di automobilisti : automobilisti indisciplinati nel mirino della Procura. Succede a Roma dove, per la prima volta nella storia della metropoli, da alcuni mesi negli uffici giudiziari di piazzale Clodio è stata avviata una maxindagine su parcheggi in doppia e tripla fila, la famigerata 'sosta selvaggia' che aggrava i cronici problemi di traffico e viabilità della Capitale. Il procedimento che ha già portato al rinvio a giudizio di una decina di automobilisti, è ...

Auto e ambiente - anche il settore assicurativo può fare la differenza per Una mobilità sostenibile : anche il settore assicurativo deve fare la propria parte per avviare un profondo processo di trasformazione dell’economia fondato sulle energie sostenibili Le manifestazioni di oggi, organizzate dalle nuove generazioni in tutto il mondo, rappresentano un ulteriore richiamo alla promozione di un intervento globale e coordinato per ridurre l’impatto negativo delle attività dell’uomo sul pianeta e sul clima. La Presidente ...

Giornata fiocchetto lilla - i disturbi alimentari si curano cominciando da Una corretta informazione : Il 15 Marzo è la Giornata nazionale del fiocchetto lilla, che intende richiamare l’attenzione sui disturbi del comportamento alimentare (dca). Lavoro con i dca, in Italia e Oltralpe, da molti anni. Nel corso dei quali ho imparato che curare passa per prevenire e, dunque, fare una corretta informazione. Bisogna anzitutto sfatare l’idea che i dca siano una patologia della “volontà”. Si pensi al banale “se vuoi puoi ...

Una Vita Anticipazioni 14 marzo 2019 : Diego vuole morire e non si cura : Diego ha deciso di non curarsi dall'avvelenamento e di lasciarsi morire. Blanca cercherà di fargli cambiare idea.

Compra Una polizza assicurativa online ma è Una truffa - denunciate 3 persone : Avevano inviato un tagliando che poi si è rivelato falso. I carabinieri della Stazione di Gairo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei tre soggetti responsabili, ...

Soriano - la cura Mihajlovic e Una rivincita da prendersi su Mazzarri : All'Olimpico, per la cronaca, si sfideranno una squadra in lotta per l'Europa contro una ad oggi virtualmente retrocessa. Con in mezzo però una mina vagante, dal nome e cognome di Roberto Soriano che,...

Si trancia la mano con Una sega circolare per truffare l'assicurazione : I sospettati avevano recentemente stipulato un'assicurazione contro gli infortuni, secondo gli inquirenti. La mano è stato...

