Recuperato il corpo di Lorenzo Orsetti, morto in Siria combattendo l’Isis (Di martedì 19 marzo 2019) Il padre Alessandro lo ha confermato durante un'assemblea nel quartiere di Rifredi a Firenze, dove Lorenzo viveva: "I compagni lo avrebbero riconosciuto". Sulla pagina Facebook dellʼYpg intanto è stata pubblicata lʼultima registrazione del 33enne.



