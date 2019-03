Porti chiusi ancora in Italia | lo afferma Salvini | “La nave Mare Jonio non entra è la

La ong Mare Jonio soccorre 49 migranti - è già davanti a Lampedusa. Stop di Salvini : «Porti chiusi» : La Ong di Luca Casarini è già in Mare e si dirige verso le coste italiane. Il Viminale: «Modalità improprie, il passaggio della nave nelle nostre acque territoriali è lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano»

La nave Mediterranea è ferma davanti Lampedusa. Salvini : “I Porti erano e rimangono chiusi”. Di Maio : “Ong non ha rispettato le regole” : E' alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L'imbarcazione, che non ha l'autorizzazione allo sbarco, e' circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera. Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorita' italiane un "porto sicuro", prima di fare rotta ...

Matteo Salvini : "Mare Jonio? Porti chiusi. È nave dei centri sociali" : Matteo Salvini ribadisce la linea del Viminale: "I Porti restano chiusi". Il ministro degli Interni ha le idee chiare e non intendere cedere al pressing della Mare Jonio ancorata (con 50 migranti a bordo) di fronte Lampedusa. Il titolare del Viminale ai micrfoni di Sky Tg24 afferma: "Questa è la nave dei centri sociali. A nome di questa nave sta parlando Luca Casarini, invito tutti a guardare la scheda dei suoi precedenti penali. Ci sono altri ...

Ong italiana con 49 migranti a bordo arrivata a Lampedusa. Nuovo stop del Viminale : 'Porti restano chiusi' : "La nave non entra mai in porto". Così il vicepremier leghista e ministro ministro dell'Interno Matteo Salvini in riferimento alla "Nave Jonio" della Ong Mediterranea, con 49 migranti a bordo, alla ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'i 49 salvati sono i benvenuti - Porti non sono chiusi' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Riesco a vedere la nave Jonio da qui, sono alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano sono i benvenuti...". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, commentando l'arrivo della mave Ong Mare

Il mito smentito dei Porti chiusi : Non possiamo accogliere tutti i migranti del mondo, ma i dati pubblicati oggi da Eurostat sulle richieste di protezione internazionale nell’Unione europea dimostrano che il mondo dei rifugiati in Italia è molto piccolo. Nel 2018 la Germania si è piazzata al primo posto per numero di domande d’asilo

Migranti - 007 'assist' a Salvini contro Ong/ "Con Porti chiusi diminuisce illegalità" : Migranti, report 007 in Parlamento 'assist' per Salvini contro le Ong, 'importata molta illegalità, con riduzione sbarchi e porti chiusi è ridotta'