Non Kate e Meghan | sarebbero i principi William e Harry ad aver litigato

Kate Middleton in Irlanda Non tradisce le aspettative. Meghan Markle sottotono : Kate Middleton e Meghan Markle hanno avuto un weekend fitto di impegni. La prima è infatti volata in Irlanda per il giorno di San Patrizio. E non ha tradito le aspettative: look e atteggiamento impeccabili, degni di una futura Regina. Kate ha sfoggiato un outfit verde, come vuole la tradizione. Cappotto firmato Alexander McQueen (3mila sterline), il marchio che sceglie per le grandi occasioni, cappello coordinato di Lock & Co. Anche per gli ...

William ed Harry si separano. Ma la rivalità tra Kate e Meghan Non c'entra - quasi - niente : Uno è destinato al trono, secondo in linea di successione dopo il principe Carlo che nonostante sia il p iù longevo erede al trono del mondo è possibile che a indossare la corona non arrivi mai. ...

Kate Middleton Non pettina mai la figlia Charlotte. Ci pensa papà William : Kate Middleton non pettina mai sua figlia Charlotte . Ma non per pigrizia o perché non voglia affidare il compito alla sua super tata Maria Borrallo che, certamente, durante i prestigiosi corsi ...

Kate Middleton Non pettina i capelli di Charlotte : la rivelazione di William : Kate Middleton non pettina i capelli di sua figlia Charlotte. A svelarlo è stato proprio il principe William nel corso di un incontro pubblico. Quando sono diventati genitori, William e Kate hanno deciso di seguire le orme di Lady Diana, dedicando più tempo possibile ai propri figli e crescendoli – per quanto possibile – come dei bambini normali. George, Charlotte e Louis hanno una tata, Teresa Turriòn Borrallo, ma la donna non si occupa di ...

Kate Middleton Non pettina mai Charlotte - una curiosità che spiega il principe William - Foto - - Ultime Notizie Flash : Il principe William racconta il perché Kate Middleton non pettina mai i capelli della figlia Charlotte, Foto,

Kate Middleton e la parola proibita che la tata reale Non può pronunciare : Sin dalla nascita del piccolo George, Kate Middleton e il Principe William, hanno potuto contare sull'aiuto di Maria Teresa Turrion Borrallo . Ha 44 anni ed è la tata ufficiale dei duchi di Cambridge. ...

Kate Middleton - un gol per riprendersi i riflettori (Nonostante Meghan) : William e Kate, tour a sorpresa in Irlanda del NordWilliam e Kate, tour a sorpresa in Irlanda del NordWilliam e Kate, tour a sorpresa in Irlanda del NordWilliam e Kate, tour a sorpresa in Irlanda del NordWilliam e Kate, tour a sorpresa in Irlanda del NordWilliam e Kate, tour a sorpresa in Irlanda del NordWilliam e Kate, tour a sorpresa in Irlanda del NordWilliam e Kate, tour a sorpresa in Irlanda del NordWilliam e Kate, tour a sorpresa in ...

Disturbi alimentari - Katelyn Ohashi : «Ragazze - siete belle e Non siete sole» : «Ragazze, siete belle e non siete sole. Oggi è anche il giorno dell’addio della mia mancanza di fiducia in me stessa». La ginnasta Katelyn Ohashi diventata famosa con le sue performance da 10 manda un messaggio nella settimana per la lotta ai Disturbi alimentari di cui lei stessa ha sofferto. Sceglie Instagram e una sua immagine come sempre sorridente per postare la frase rivolta alle persone che soffrono di anoressia e bulimia. «Sono stata ...

Meghan Markle s’ispira a Kate Middleton in Marocco e Non sbaglia. Ma spende troppo : Meghan Markle ha sfoggiato look impeccabili durante il breve tour in Marocco. Dall’abito bianco di Dior a quello celeste di Carolina Herrera, finalmente la moglie di Harry si è attenuta al dress code di Corte e ha incantato tutti. La Duchessa del Sussex sembra aver lasciato da parte gli eccessi e gli outfit da diva hollywoodiana, allontanando critiche giudizi negativi. Soprattutto dopo lo scandalo del baby shower di lusso, considerato da ...

Perché Kate Middleton e mamma Doria Non erano presenti al babyshower di Meghan? : Per il suo babyshower, Meghan ha fatto le cose in grande. La duchessa di Sussex non si è limitata a invitare gente a casa per un party tra le mura reali: ha preso un volo, raggiunto New York in compagnia delle sue amiche intime e ha girato per la Grande Mela, nei ristoranti più lussuosi, attentamente scortata dalle guardie del corpo. Nonostante doveva trattarsi di un viaggio segreto, i paparazzi non l'hanno persa di vista, ...

Meghan Markle - Kate Middleton Non si presenta al baby shower di lusso : Kate Middleton non ha partecipato al baby shower organizzato a New York per Meghan Markle. Non è chiaro se le amiche della Duchessa del Sussex – tra cui Amal Clooney, Serena Williams e Jessica Mulroney – non l’hanno nemmeno considerata o se lei abbia preferito declinare l’invito. Anche in considerazione del suo ruolo istituzionale a Corte. Certo, la sua assenza non è passata inosservata e ha contribuito ad alimentare i rumors di una faida tra le ...

Kate Middleton e Lady Diana - perché Karl Lagerfeld Non le conquistò mai : Kate Middleton e Lady Diana hanno sfoggiato pochissimi outfit di Karl Lagerfeld. Lo stilista, morto a 85 anni il 19 febbraio, non è mai riuscito a conquistare la Famiglia Reale inglese. Lui che ha risollevato le sorti di Chanel e ha trasformato attrici come Keira Knightley o Kristen Stewart in icone di stile. Keiser Karl, scomparso a causa di un cancro al pancreas, infatti ha commesso un errore che gli è costato caro. I suoi commenti sui ...

Harry e William sempre più lontani : dividono anche lo staff per Non far litigare le mogli Meghan e Kate : Dopo le residenze, i principi William e Harry dividono anche lo staff. Fino a ieri infatti, i due fratelli hanno sempre avuto un’unica corte, fatta di pubbliche relazioni, addetti alla sicurezza e servitori. Il Sunday Times ha rivelato infatti che nelle prossime settimane i collaboratori comuni, a cominciare dai responsabili della comunicazione, i portavoce che gestiscono l’immagine mediatica, verranno divisi per soddisfare meglio le diverse ...

Kate e William : perché Non passano San Valentino insieme : Una sorta di passaggio del testimone che ne ha aumentato le incombenze e gli appuntamenti in giro per il mondo e che, spesso, li vede pronti a rappresentare degnamente la corona. Nonostante il lungo ...