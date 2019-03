Niente Google Pixel 3 Lite | toccherà a Pixel 3a | le specifiche

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)Potrebbero non chiamarsi3 XL i prossimi duefonini, almeno stando a quanto dichiarato da '9to5.com'. I nomi commerciali dovrebbero essere3a e3a XL, con schermi rispettivamente da 5.6 e 6 pollici (il primo con tecnologia OLED e risoluzione di 2220 x 1080a 440 dpi). Rispetto alla generazione attuale, la nuova coppia dovrebbe presentare bordi sensibili al tatto, il chip di sicurezza Titan M, il supporto all'eSIM ed uno spazio di archiviazione di 64GB.Le colorazioni? Nera, bianca ed una terza di cui ancora non si sa alcunché. Il processore di riferimento potrebbe corrispondere allo Snapdragon 670 per il3a) e lo Snapdragon 710 per il3 XL (3a XL). Il primo monterà una fotocamera frontale da 8MP e lenti grandangolari, ed un sensore posteriore da 12MP, ed una batteria da 3000 mAh (entrambi ...

432wps : 4. Conseguenza #3 (molto pratica: siamo liberi!) Twitter non potrà più censurare NIENTE (per motivi ideologici). Ag… - OptiMagazine : Niente #GooglePixel3Lite, toccherà a #Pixel3a: le specifiche - BorderKeroro : RT @CriticaScient: E niente, Google proprio non je la fa a fare una festa del papà rappresentando uomini... #festadelpapa -