My Time at Portia arriva su Xbox One | PS4 e Switch

(Di martedì 19 marzo 2019) Team17, label gaming, partner creativo e sviluppatore di videogiochi indipendenti e Pathea Games, uno sviluppatore indipendente con sede in Cina, hanno rivelato oggi la data d’uscita del loro interessante gioco di simulazione sandbox: MyatIn seguito alla campagna Steam Early Access di successo e al lancio su PC a Gennaio, Myatpuò essere ora prenotato su console e sarà lanciato suOne, PlayStation 4 e Nintendoil 16 Aprile. Sarà disponibile anche una versione fisica, controlla la disponibilità presso i retailer selezionati.Effettuando il pre-order i giocatori riceveranno il DLC Housewarming Gift Set che include:Un outfit esclusivo: giacca e jeans strappati Exclusive Furniture: statua del leone alato e l’orologio a cucù Item consumabili: jelly arcobaleno e carne essiccata Sacca ...

