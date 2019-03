Migranti | Mediterranea | ' Noi diamo voce a chi muore in silenzio'

Mediterranea - svelata la vergogna : "Migranti - nessun salvataggio". Com'è andata veramente : lo schifo della Ong : La Ong Mediterranea ha agito "scorrettamente" e non c'era "nessun naufragio in corso" che rendesse necessario il "salvataggio" dei 49 migranti poi caricati sulla Mare Ionio diretta verso Lampedusa. La conferma arriva dal portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, secondo cui una pa

Migranti : terminata ispezione Gdf su Nave Jonio - Mediterranea 'Nulla da rilevare' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - E' terminata l'ispezione della Guardia di Finanza sulla Nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. A darne notizia all'Adnkronos è la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba. "Non hanno rilevato nulla, come risulta dal verbale", dice ancora Sciurba. A bordo ci

Ong Mediterranea - il delirio di De Magistris sui Migranti : "Da quando c'è la bandiera di Napoli..." : "Portiamo fortuna". Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris scende in campo nella vicenda della nave Mare Ionio della Ong Mediterranea, ferma a una miglia e mezza da Lampedusa con 50 migranti a bordo. "Dopo che Mediterranea ha issato sulla nave la bandiera napoletana si sono salvate vite umane, tra

Migranti : Mediterranea - 'Mare Jonio non può restare a lungo alla fonda' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Siamo attrezzati ancora per potere sfamare per qualche tempo le persone a bordo, ma non è normale che una nave che ha compiuto il suo dovere non venga fatta attraccare in un porto sicuro. E' chiaro che in queste situazioni non c'è garanzia sulla sicurezza a bordo". Co

Migranti : Mediterranea - 'Non siamo noi a fare politica sulla pelle delle persone' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "E' chiaro che chi sta facendo politica sulla pelle delle persone non siamo noi. Noi stiamo facendo il nostro dovere. Che è quello di salvare le persone". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans della nave Mare Jonio all

Migranti : Mediterranea - 'per Salvini è nave centri sociali? La gentilezza fa paura...' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Per il ministro Salvini la Mare Jonio è la nave dei centri sociali? Capisco il bisogno di semplificare la bellezza e capisco che una realtà così bella e chi usa il linguaggio della gentilezza faccia paura...". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, la portavoce

Migranti : Mediterranea - 'non abbiamo ordini scritti che ci tengano lontani dal porto' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Vorrei ricordare che fino a questo momento non abbiamo nessun ordine scritto che ci tenga lontani dal porto, anzi la Guardia costiera ci ha dato le coordinate per poterci riparare a Lampedusa. Ora siamo in attesa dello sbarco". A parlare con l'Adnkronos è Alessandra S

Ong Mediterranea - la bomba sui Migranti in diretta : 'Che caso - proprio nella settimana della Diciotti...' : Ci pare davvero una manovra politica per tornare a proporre la dissennata iniziativa delle Ong che tanti danni hanno fatto negli ultimi anni, alimentando il traffico di clandestini e favorendo i ...

Ong Mediterranea - la bomba sui Migranti in diretta : "Che caso - proprio nella settimana della Diciotti..." : "Coincidenze sospette". A Coffee Break, su La7, si parla del caso della Mare Ionio, la nave della Ong italiana Mediterranea Saving Humans bloccata a una miglia e mezza da Lampedusa con 50 migranti a bordo. In studio c'è Maurizio Gasparri, che offre un interessante spunto: "Questa settimana si vota i

Ong Mediterranea - Matteo Salvini : "I Migranti non metteranno piede in Italia". Di Maio : "Salvataggio priorità" : "Non metteranno piede in Italia". Sui migranti Matteo Salvini ribadisce la linea dura del Viminale, ma apre un nuovo fronte con il suo collega vicepremier Luigi Di Maio. La nave Mare Ionio della Ong Mediterranea Saving Humans (battente bandiera italiana) con a bordo 50 migranti soccorsi al largo del

Migranti - la Ong Mediterranea a Lampedusa. Il sindaco sfida il governo : 'Porti aperti - scendete qui' : Da due anni siamo stati cancellati dalla geografia politica del governo italiano. Ci autogestiamo completamente'.

Migranti - la Ong Mediterranea a Lampedusa. Il sindaco sfida il governo : "Porti aperti - scendete qui" : È arrivata nei pressi del porto di Lampedusa la nave Mare Jonio della Ong Mediterranea Saving Humans, con a bordo 49 Migranti salvati ieri. "Se la nave arriva e vuole entrare, il porto è aperto e possono entrare. Non ci sono forze dell'ordine davanti al porto che bloccano chi vuole entrare", ha spie

Migranti : Mediterranea davanti Lampedusa : ANSA, - Lampedusa, AGRIGENTO,, 19 MAR - E' alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 Migranti, tra ...

Migranti - Mediterranea soccorre 49 persone : "Italia indichi porto" : Migranti, Mediterranea soccorre 49 persone: "Italia indichi porto" L’organizzazione ha fatto sapere su Twitter di essere intervenuta, in acque Sar libiche, per aiutare un gommone in avaria. A bordo anche 12 minori. L'imbarcazione si sta dirigendo verso Lampedusa. Il Viminale: "Chiuderemo le acque ...