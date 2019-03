Macron e Brigitte impietriti davanti a una scena d’amore

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Ah l’amour! Quando l’amore chiama, la vita risponde. E c’è poco da opporre resistenza: il sacro fuoco della passione non si sa dove colpirà, ma dobbiamo star pur certi che colpirà. Ed è successo anche all’Eliseo ma non tra la coppia presidenzialeed Emmanuel. Sono stati due cagnolini a farsi prendere dalla “fregola” proprio nel momento clou della foto ufficiale. Uno è il cane di, l’altro non si sa ma di sicuro è un Don Giovanni che non ha paura di esporre il proprio “sentimento”. E mentre lasi compie, nessuno fa cenno di accorgersene. Perché l’amore, si sa, va lasciato sfogare.Allons enfants pic.twitter.com/bk92F57fCV— camilla conti (@petunianelsole) 18 marzo 2019L'articoloa unad’amore proviene da Il Fatto Quotidiano.

