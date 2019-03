La mia casa è la tua casa | lezione di Raffaella Carrà alla Rai | riesce a portare in

F1 - la sorprendente rivelazione di Ricciardo : “la mia gara di casa distrutta da un… canale di scolo” : Il pilota della Renault ha svelato cosa è successo al via del Gp d’Australia, quando ha distrutto la propria ala anteriore finendo sull’erba Una domenica da dimenticare per Daniel Ricciardo, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del Gp d’Australia per una serie di problemi susseguitisi durante la gara. photo4/Lapresse Prima la rottura dell’ala anteriore subito dopo la partenza, poi un altro guaio meccanico ...

Fedriga a casa con la varicella. Lo sfogo su Facebook : 'Non sono no vax - invasati festeggiano la mia malattia' : Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga , ha preso la varicella all'età di 38 anni ed è stato ricoverato per quattro giorno all'ospedale di Udine. Adesso il governatore del ...

Cei : autonomia non scardini casa comune : 23.35 "Accenno semplicemente alla questione delle autonomie regionali, che non può risolversi, se non a prezzo di erodere la radice della nazione, nel festival dei particolarismi, nel frazionamento o nel separatismo".Così il segretario Cei mons. Russo, alla presentazione di Limes con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti. "Come Chiesa -spiega Russo- siamo sì a favore dell'autonomia,ma all'interno di un quadro di ...

F1 - Ricciardo impaziente : “eccitante pensare che il mio esordio con la Renault coincida con la mia gara di casa” : Il pilota della Renault ha parlato in vista del Gp d’Australia, sua gara di casa che coincide con l’esordio nel Mondiale sulla nuova monoposto L’esordio con la Renault si avvicina, Daniel Ricciardo lo vivrà davanti al proprio pubblico nella sua gara di casa. Il Gp d’Australia infatti darà ufficialmente il via alla nuova avventura dell’ex Red Bull, in estasi al solo pensiero di cominciare una nuova ...

Tennis – Presidenza ATP - Federer svela : “Nadal a casa mia per un caffè - abbiamo parlato del futuro del tennis ATP” : Roger Federer e Rafa Nadal insieme davanti a un buon caffè: i due hanno discusso del futuro del tennis ATP e del presidente che succederà a Chris Kermode Nei giorni scorsi, è stato ufficializzato che il presidente dell’ATP, Chris Kermode, alla fine di quest’anno non ricoprirà più tale carica. Tanti i malumori dei giocatori legati alla sua gestione. Fra le maggiori critiche mosse dai tennisti, hanno avuto un peso particolare ...

Zidane - il ritorno del re : "Mi volevano in tanti ma il Real è casa mia" : Via Solari: altra rivoluzione Perez, sbigottito allora come oggi, non ha potuto fare altro che riprendere in mano la sua coperta di Linus, l'amato ZZ, 'il miglior allenatore del mondo', prostrandosi ...

Mutuo 2019 e assicurazione casa - come si risparmiano 500 euro : Mutuo 2019 e assicurazione casa, come si risparmiano 500 euro Mutuo e risparmio con assicurazione casa Accendere un Mutuo nel 2019: c’è chi lo farà senza problemi, chi invece riscontrerà maggiori reticenze da parte dell’istituto bancario. I nuovi contraenti, comunque, sono accomunati dalla stessa ricerca: avere un Mutuo più vantaggioso. Laddove per “vantaggioso” s’intende con interessi più bassi. come è noto, chi chiede un Mutuo che copra meno ...

Real Madrid - Zidane si (ri)presenta : “questa è casa mia. Un ritorno di Ronaldo? Ecco cosa posso dire” : Il francese torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid, firmando un contratto fino al 30 giugno del 2022 “E’ un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa. Voglio riportare il Real Madrid ai livelli che merita. Da domani si comincia a lavorare“. LaPresse/EFE Lo dice Zinedine Zidane nel giorno in cui comincia la sua nuova avventura sulla panchina del Real Madrid, il club con il quale ha vinto tre ...

Isola dei Famosi 2019 - Jeremias Rodriguez eliminato. Cecilia : 'Non arriva la verità a casa' : Jeremias Rodriguez è stato eliminato nell'ultima diretta dell' Isola dei Famosi lasciano la compagnia i naufragio Soleil Sorgè a battagliare col resto dei concorrenti. Sulla sua eliminazione per ora ...

Bolletta luce e gas seconda casa 2019 : costo e come risparmiare : Bolletta luce e gas seconda casa 2019: costo e come risparmiare seconda casa, come funziona la Bolletta luce Tra le spese da considerare quando si sceglie di acquistare e, soprattutto, mantenere una seconda casa non si possono dimenticare quelle relative alle utenze energetiche. Con pochi accorgimenti è possibile ridurre sensibilmente le bollette della propria casa di villeggiatura. Bolletta luce e gas: la tariffa TD Innanzitutto, bisogna ...

Casale - premiate le stelle dello sport : Tra l'altro, a conferire questi prestigiosi riconoscimenti sono state personalità di spicco del mondo dello sport, quali Patrizio Sarto, pluricampione mondiale di pattinaggio a rotelle e attuale ...

Isola eliminato del 4 marzo : Jeremias torna a casa - in nomination Luca - Ghezzal e Aaron : Una nuova puntata dell'Isola dei famosi è andata in onda ieri 4 marzo e dove abbiamo visto numerosi colpi di scena. A tenere banco la questione legata al presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, con il naufrago che è stato costretto a subire le parole umilianti di Fabrizio Corona il quale, tramite un video messaggio, ha raccontato la sua verità sulla questione. eliminato dal gioco invece Jeremias Rodriguez il quale, dopo aver ...

