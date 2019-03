I terrapiattisti hanno bloccato un treno per un' ora

agi

(Di martedì 19 marzo 2019)un intercity sulla Milena-Genova per oltre un'ora sostenendo che erano ", ambasciatori fuori da ogni giurisdizione planetaria e quindi il biglietto delnon lo paghiamo". E non c'è stato modo per i controllori del Milano Ventimiglia di far ripartire il convoglio fermo alla stazione di Pavia.La vicenda surreale è finita dai carabinieri con i quattrodenunciati per interruzione di pubblico servizio visto che ilè rimasto fermo alla stazione di Pavia per quasi un'ora. Per questo un 43enne di Verona, un 37enne di Messina, un 37enne di Savona e un 26enne di Ancona adesso dovranno rispondere penalmente della loro condotta malgrado anche davanti ai carabinieri abbiano ripetuto di essere "soggetti di diritto internazionale pregiuridico". "Siamo ambasciatori fuori da ogni giurisdizione e siamo 'Stati' di noi stessi. ...

