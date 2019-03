Charlie Hunnam | «Preferisco la giungla di Triple Frontier alle persone»

vanityfair

(Di martedì 19 marzo 2019) Due mori e due biondi, ma non sono «velini» gli attori protagonisti di, rappresentano invece uno dei poker d’assi più vincenti di Hollywood. Stiamo parlando di Oscar Isaac, Ben Affleck,e Garrett Hedlund, che portano in scena speranze e sogni infranti di un gruppo di ex soldati delle forze speciali dell’esercito degli Stati Uniti d’America.Nel film di J.C. Chandor i veterani tornano sul campo di battaglia per una missione che segnerà per sempre le loro vite. L’idea iniziale, quella di sovvertire le sorti di un’intera nazione, e liberare il popolo dall’oppressione di uno dei Signori della droga più influenti del Sud America, si trasformerà presto in una missione che metterà a dura prova la moralità degli ex commilitoni, stanchi di non esser stati ricompensati a dovere dal Paese che hanno servito fedelmente per decenni.Dopo Civiltà perduta, questo è il ...

enerima_i : RT @la_pennylane: voglio essere onesta, i primi cinque minuti di Charlie Hunnam che parla li ho mandati indietro perché non ho sentito una… - xsherlokid : RT @__dunham: Non sapevo di avere bisogno di vedere Charlie Hunnam e Garrett Hedlund nei panni di due fratelli. Well, now I know it. #Tripl… - ChiaraBlood : RT @ItsMePennyB: .@NetflixIT: Trailer di #TripleFrontier in homepage. Prima inquadratura Ben Affleck, seconda Charlie Hunnam, terza Pedro P… -