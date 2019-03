Calenda | Credo nel Pd di Zingaretti | ma fondo un movimento mio

panorama

(Di martedì 19 marzo 2019) I rapporti con il neo segretario e con Renzi, i rischi di Salvini, il suo carattere, impulsivo,. Intervista al politico che vuole sorprendere la sinistra

ivanopolit : @AnnaAscani @pdnetwork in effetti credo che per Emiliano sia una fortuna non essere dirigente del pd. Ma non disper… - YouHaveHippies : @AlessRabiti @FQLive @fattoquotidiano Non penso sia questione di populismo, ma credo abbia ragione Calenda sulla qu… - Maurizi69509571 : @CarloCalenda @SiamoEuropei @pdnetwork Credo che il tentativo di Calenda sia quello di trasformare una elezione pol… -