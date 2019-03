Anna Ascani | «Il Pd deve ripartire dalle donne»

Paolo Gentiloni eletto presidente Pd nomina i vice : c'è anche Anna Ascani : La cosa rossa prende forma: Nicola Zingaretti è stato infatti proclamato segretario dall'Assemblea nazionale del partito, riunita a Roma. "Il Pd deve tornare al senso della sua missione. Prima di tutto dobbiamo cambiare tutti noi, occorre un partito diverso, più aperto, più inclusivo, realmente demo

Agorà - Anna Ascani e la vergogna in diretta : 'Salvini? O prende in ostaggio migranti o...'. Dove si spinge : ' Di Maio e Salvini hanno bisogno di distrarre l'opinione pubblica'. Anna Ascani , deputata Pd , è ospite di Agorà su Raitre e illustra ai telespettatori la lucida visione politica dei dem: 'I modi migliori sono due - sostiene con tranquillità -: prendere in ostaggio disperati sulla barche oppure dare addosso alla Francia '. La situazione, purtroppo, è un po' più ...

