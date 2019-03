Roma | bimbo investito da auto mentre attraversa in bici | è grave

Roma - bimbo immunodepresso tornerà a scuola : "La copertura vaccinale ai fini della frequenza scolastica nella comunità scolastica del plesso di via Bobbio a Roma, è eccellente attestandosi al 99% di soggetti regolarmente immunizzati , ben oltre ...

Roma - bimbo di tre anni prova per la protesi al braccio : 'Mamma posso tenerla?' : La reazione di Giulio, un bimbo di soli 3 anni, nato senza una parte del braccio destro, dopo aver provato per la prima volta una protesi mio-elettrica è sorprendente. Come si vede dal video che ha fatto il giro del web, la sua emozione è contagiosa. La storia di Giulio raccontata in una pagina Facebook Giulio, un bambino di Pomezia, ha soli 3 anni, ma sin dalla sua nascita non è un bambino come gli altri: nasce, infatti, con l'agenesia del ...

Roma - bimbo con leucemia senza scuola a causa di compagni non vaccinati : si va verso il rientro ‘protetto’ in classe : La via del ritorno a scuola è più vicina per il bambino iscritto alla primaria di via Bobbio a Roma, affetto da una forma di leucemia linfoblastica acuta. Nei giorni scorsi, il legale della famiglia Gianpiero Scardone ha inviato una seconda diffida alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Via Ceneda” Anna Allerhand per sapere “quali misure generali e specifiche siano state prese in relazione alla messa in piena sicurezza” della scuola in ...

Roma - bimbo intrappolato nell'auto : panico in centro - lo salvano i vigili del fuoco : di Andrea Nebuloso Momenti di panico in via della Giuliana. Un bambino di circa due anni è rimasto chiuso dentro una macchina parcheggiata. Sembra che la mamma si sia allontanata solo un minuto per ...

Roma - rubata bici a bimbo malato Appelli sul web e raccolta fondi : Oltre novemila condivisioni in poche ore. Poi altre ancora. La storia della bicicletta del piccolo Giorgio commuove e mobilita. Una bici speciale con un motorino elettrico e pedali che simulano il ...

Roma - parla la madre del bimbo immunodepresso : "Mio figlio vorrebbe solo tornare alla normalità" : Matteo, dopo le cure per la leucemia, è in remissione e potrebbe tornare in classe, a una vita come tanti nel quartiere San Giovanni. Dalla Regione Lazio pronte sanzioni nei confronti delle famiglie "No Vax".

Roma : ‘mi hanno rotto il ca..o’ - 29enne ferisce a nuca bimbo Rom : Roma – “Voglio ammazzare gli zingari perche’ mi hanno rotto il c…o”. Questa la frase pronunciata da un 29enne Romano che ieri pomeriggio, poco prima delle 16, ha ferito un bambino rom di 11 anni alla nuca con un taglierino, all’interno della stazione della Metro A a Termini. L’episodio al culmine di una lite nata perche’ il Romano accusava di furto il minorenne rom. Il 29enne e’ stato fermato ...

No al bimbo diabetico all’asilo : accade in Emilia Romagna : La Provincia di Reggio Emilia convocherà a breve Ufficio scolastico e Ausl per cercare una soluzione, al di là dello specifico caso, alle problematiche legate alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico. Lo ha annunciato il presidente dell’ente locale, Giorgio Zanni. Le dichiarazioni arrivano dopo il caso del bimbo dell’Appennino reggiano rifiutato da un asilo pubblico perché diabetico, con le maestre che si sono appellate ...

Roma : bimbo con tubercolosi in scuola elementare a Montesacro : Un caso di tubercolosi nella scuola elementare ‘A. Manzi’ di Roma, quartiere di Montesacro. Il bambino – a quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla Asl Roma 1 – è ora ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e per i 22 compagni di classe e le cinque insegnanti sono scattati i test per verificare la presenza della malattia infettiva, che è comunque a basso contagio trattandosi di un minore, iniziando ...

Roma - riuscito il trapianto sul piccolo Alex : bimbo sarà dimesso : Il piccolo Alessandro Maria Montresor , il bimbo affetto da una malattia genetica rara e sottoposto un mese fa a un trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore, "è in buone condizioni di ...