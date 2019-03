«Once Upon a Time in Hollywood» | 5 commenti a caldo sul primo poster ufficiale

gqitalia

(Di lunedì 18 marzo 2019) Per molti non ci sono dubbi:in, il nono film di Quentin Tarantino, è il titolo più atteso del 2019. Prevedibile, quindi, che la pubblicazione da parte di uno dei protagonisti (Leonardo DiCaprio) del suo, faccia subito grandi numeri, sollevando entusiasmo, critiche, una (probabile) pioggia di meme.https://twitter.com/LeoDiCaprio/status/1107623909581451264Prime impressioni a1. Bellissimo il lettering interamente ispirato alla scrittasul Monte Lee2. Ma Brad Pitt ha rubato la camicia hawaiana che DiCaprio indossava in Romeo + Giulietta?DiCaprio in Romeo + Giulietta3. La nostalgia che non pensavo di avere per Starsky & Hutch!L-R: DAVID SOUL;PAUL MICHAEL GLASERStarsky e HutchABC Photo Archives4. Anche a te la testa di Pitt sembra incollata male con Photosop?5. ...Fa un po' piùdi una stagione di ...

