Inter | arrivano i complimenti del presidente Steven Zhang | “vittoria nel derby speciale

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dopo il successo nelcontro il Milan, vinto per 2-3, ildell’, ha rivolto i suoialla squadra Grande euforia in casadopo ilvinto per 2-3 contro il Milan. Ilè stato uno dei più contenti nel post partita e,vistato ai microfoni di Sky Sport, ha rivolto i suoiai giocatori: “la vittoria nelè sempre. Voglio congratularmi con tutti, sapevamo che era difficile e giocando giovedì non eravamo in condizioni ideali. Ma abbiamo lottato, cercando sempre di vincere e la vittoria è qualcosa di meritato. Spalletti ha allenato molto bene i ragazzi, se no non sarebbe possibile giocare così a distanza di 48 ore. Spalletti ha sfruttato tutto il potenziale della squadra, e il risultato è che abbiamo dimostrato sul campo di allenarci bene. Se non fosse successo in ...

LMalumbra : RT @robbmonzani: La stagione otto inizia quando arrivano loro. Non ci sono fiamme che tengano #TheWallHasFallen #GOT #DerbyMilano #IM… - Xueza_00 : RT @robbmonzani: La stagione otto inizia quando arrivano loro. Non ci sono fiamme che tengano #TheWallHasFallen #GOT #DerbyMilano #IM… - KingEric_VII : RT @robbmonzani: La stagione otto inizia quando arrivano loro. Non ci sono fiamme che tengano #TheWallHasFallen #GOT #DerbyMilano #IM… -