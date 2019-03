Infortunio Ospina | c’è la visita di Ancelotti E il padre afferma | “L’avrei fatto uscire

calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Solo tanta paura, e per fortuna nulla più. Il portiere del Napoli, Hernan, sta meglio, dopo gli attimi di apprensione vissuti ieri poco prima dell’intervallo della sfida tra i partenopei e l’Udinese. Circa mezz’ora dopo (intorno al 40′) uno scontro con Pussetto, avvenuto nei primi minuti del match, l’estremo difensore azzurro si era accasciato a terra. Rapidi i soccorsi, con l’ambulanza che ha trasportato subito il calciatore in ospedale.Questa mattina ha parlato ildel portiere colombiano, che è andato a trovare il figlio: “Non ho avuto ancora la possibilità di parlare con mio figlio – le sue parole a Radio Crc – perchè è in terapia intensiva. So che sta bene perchè c’è mia moglie. Gli è stata fatta una tac e una serie di accertamenti. In nazionale sono già stati chiamati altri due portieri per ...

