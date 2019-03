Diciotti | Salvini a Rtl | “Pensatemi quando Senato voterà su mio processo” E i

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) “Pensatemimercoledì ilse devo o non devo essere processato”. “Tanto sappiamo come va a finire“. È lo scambio di battute tra il ministro dell’Interno, Matteo, ospite a Rtl 102.5, e i conduttori sul caso del voto sull’autorizzazione a procedere nel caso della naveAudio Rtl 102.5L'articoloa Rtl: “Pensatemisu mio processo”. E i conduttori: “Tanto sappiamo come finisce” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Italia : #Diciotti Dopo il no della Giunta, Palazzo Madama si esprimerà sulla richiesta del Tribunale dei Ministri di Catani… - PietroGrasso : Immaginate se un Ministro dell'Interno trattenesse in una scuola 177 studenti per bloccare le proteste contro il Go… - AndreaRomano9 : “Vedremo chi ha la testa piú dura”, “Stavolta andrò in fondo” etc. E’ bastata la minaccia del processo #Diciotti e… -