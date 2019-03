Battisti - al via udienza a Milano. La difesa : "Ergastolo inapplicabile" : In Corte d'Appello l'incidente di esecuzione: i giudici dovranno decidere se accogliere la richiesta di commutare a 30 anni di carcere la pena che l'ex terrorista, estradato dalla Bolivia a gennaio, sta scontando a Oristano

Cesare Battisti : “Ero in Bolivia per un progetto su un libro. Mi hanno arrestato ma non mi hanno mostrato prove” : Ha spiegato di essere andato in Bolivia a dicembre 2018 “per incontrare dei colleghi per il progetto di un libro”. E sulle modalità della sua consegna alle autorità italiane ha aggiunto di non avere mai ricevuto “spiegazioni”. Cesare Battisti, l’ex terrorista arrestato il 12 gennaio a Santa Cruz, Bolivia, dopo decenni di latitanza ha parlato per la prima volta davanti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, in ...

Arresto Cesare Battisti : ero in Bolivia per il progetto di un libro - : Le dichiarazioni dell'ex terrorista arrestato lo scorso gennaio nel verbale sulla sua istanza di commutazione della pena da ergastolo in 30 anni. "Sono stato consegnato dai brasiliani agli italiani ...

Arresto Cesare Battisti : "Ero in Bolivia per il progetto di un libro" : Arresto Cesare Battisti: "Ero in Bolivia per il progetto di un libro" Le dichiarazioni dell'ex terrorista arrestato lo scorso gennaio nel verbale sulla sua istanza di commutazione della pena da ergastolo in 30 anni. "Sono stato consegnato dai brasiliani agli italiani sulla scaletta di un aereo", ha ...

Arrivo-show di Battisti - procura chiede archiviazione indagine su Salvini e Bonafede : Se show c'e' stato, non e' ravvisabile alcun reato commesso dai ministri. La procura di Roma chiede al tribunale dei ministri di archiviare l'indagine nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Guardasigilli Alfonso Bonafede per la gestione dell'arrivo a Roma dopo 38 anni di latitanza dell'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti, arrestato in Bolivia il 13 gennaio scorso. Il fascicolo, nel quale i due esponenti del ...

