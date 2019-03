Legge 104 e Reddito di cittadinanza | requisiti | importo e a chi spetta

Legge 104 : cambio beneficiario o rinuncia - come si procede : Legge 104: cambio beneficiario o rinuncia, come si procede cambio o rinuncia Legge 104, quando ci sono gli estremi Il lavoratore che fruisce dei permessi Legge 104 per assistere il familiare con handicap grave ha la possibilità di rinunciare ai suoi benefici per cause non dipendenti dalla sua volontà. Queste possono essere, a titolo di esempio, un aumento dell’attività professionale con conseguente riduzione di tempo o problemi di salute ...

Legge 104 e pensione anticipata : requisiti e come uscire dal lavoro : Legge 104 e pensione anticipata: requisiti e come uscire dal lavoro Uscita anticipata dal lavoro e pensione Legge 104 e pensione anticipata: requisiti e come uscire dal lavoro pensione anticipata con Legge 104, come si accede pensione anticipata con 41 anni di contributi e Legge 104. Quali sono i requisiti per uscire prima dal lavoro e sfruttare le agevolazioni garantite dalla 104/92? Cominciamo nel precisare che spesso sentiamo parlare di ...

Permessi Legge 104 assistenza disabile - come possono essere usati? : Permessi Legge 104 assistenza disabile, come possono essere usati? Cosa fare coi Permessi Legge 104 Molte sentenze si sono espresse sulle modalità di fruizione delle agevolazioni concesse dalla Legge 104. Un recente pronunciamento della Cassazione fa ulteriore chiarezza su Permessi e assistenza al parente disabile. Legge 104: un caso di licenziamento per abuso dei Permessi Nello specifico, gli alti giudici hanno valutato il caso di una ...

Congedo straordinario retribuito con Legge 104 - domicilio o residenza? : Congedo straordinario retribuito con Legge 104, domicilio o residenza? domicilio o residenza per Congedo straordinario Legge 104 Per usufruire del Congedo straordinario retribuito con Legge 104 occorre rispettare alcuni requisiti richiesti. Tra questi c’è anche la convivenza con il soggetto da assistere, a meno che non si sia genitori dello stesso. Ma cosa s’intende esattamente per convivenza? Basta essere domiciliati oppure bisogna cambiare ...

Legge 104 Inps e permessi invalidità o handicap grave - a chi spettano : Legge 104 Inps e permessi invalidità o handicap grave, a chi spettano permessi Legge 104 per invalidità o handicap. Chi sono i beneficiari I permessi retribuiti e le agevolazioni garantite ai titolari di Legge 104 sono sempre un argomento molto cercato per capire a cosa si ha diritto e quali sono i requisiti da rispettare. Prima di andare a vedere a chi spettano i permessi, dobbiamo fare un’opportuna distinzione tra handicap e invalidità, ...

Legge 104 : raddoppio detrazioni fiscali - le agevolazioni del 2019 : Legge 104: raddoppio detrazioni fiscali, le agevolazioni del 2019 detrazioni fiscali Legge 104, raddoppiano nel 2019 Dagli attacchi al ministro Lorenzo Fontana per le sue esternazioni sulla famiglia, ai fatti che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e alcuni media cercano di portare all’attenzione. Il “pacchetto famiglia” prevede alcune misure importanti, anche sotto l’aspetto economico. Inoltre, aumentano le agevolazioni e le ...

Detrazioni fiscali smartphone : Legge 104 o invalidi Inps - quanto spetta : Detrazioni fiscali smartphone: Legge 104 o invalidi Inps, quanto spetta Legge 104 e Detrazioni fiscali per cellulare I titolari di Legge 104, tra le varie agevolazioni a cui hanno accesso, a certe condizioni, possono contare anche sull’Iva al 4%, anziché al 22%, relativamente all’acquisto di determinati supporti tecnologici. Infatti, l’acquisto con Iva al 4% è applicabile a tutte “le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie ...

Legge 104 : trasformazione permessi da giornalieri a orari - come si fa : Legge 104: trasformazione permessi da giornalieri a orari, come si fa In merito alla Legge 104 ci si domanda se sia possibile trasformare i permessi giornalieri (3 al mese) in orari (2 al giorno) e qual è la procedura da seguire. La Legge 104 stabilisce che i lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile. Al tempo stesso anche i lavoratori disabili in situazione di gravità hanno ...

Legge 104 : investigatore privato per permessi sospetti. Cosa fa l’Inps : Legge 104: investigatore privato per permessi sospetti. Cosa fa l’Inps investigatore privato per furbi Legge 104 I lavoratori dipendenti che abusano dei permessi garantiti dalla Legge 104 possono essere scoperti da investigatori privati. Il risultato delle indagini e della sorveglianza può dunque portare a un licenziamento per giusta causa del dipendente colto in flagrante. L’assunzione di investigatori privati finalizzata a sorvegliare un ...

Reddito di cittadinanza - Legge 104 e disabili : bonus di 1100 euro : Reddito di cittadinanza, Legge 104 e disabili: bonus di 1100 euro bonus con Reddito di cittadinanza per disabili Sono momenti concitati per l’attesissima introduzione del Reddito di cittadinanza. Allo studio del governo alcuni cambiamenti in merito alla modulazione della misura rispetto ad alcune criticità esposte dalle associazioni dei disabili. In generale, si pensa di incrementare l’importo dell’assegno per famiglie numerose e per i ...

Legge 104 : esclusione illegittima - quando è possibile fare ricorso e come : Legge 104: esclusione illegittima, quando è possibile fare ricorso e come ricorso Legge 104 per esclusione illegittima Per ottenere i permessi e le agevolazioni previste dalla Legge 104 bisogna essere in possesso di determinati requisiti. Tra questi spicca certamente la condizione di disabilità, che dovrà essere quantificata in una specifica percentuale, valutata e stabilita dall’apposita commissione medica. Alle soglie percentuali di ...

Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede : Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede Permessi Legge 104 non goduti, quali si recuperano Permessi Legge 104 non goduti si recuperano? Cosa succede Permessi non goduti Legge 104, Cosa accade I Permessi Legge 104 funzionano come i normali Permessi ROL? Ovvero, una volta terminato il mese di fruizione, i 3 giorni di permesso possono essere sommati agli altri e recuperabili in un secondo momento? Andiamo a vedere come funziona ...