Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Ieri è andata in onda la nona puntata di C'è Posta per te. Dopo l'arrivo in studio di Julia Roberts per fare una sorpresa ad un uomo rimasto vedovo, in studio è arrivata Tonia. La signora, dopo anni che non vedeva suo, ha cercato di riallacciare in tutti i modi i rapporti con lui. La seconda storia andata in onda nel corso dell'ultima portata del programma condotto da Maria Deè risultata molto complicata. Tonia si è rivolta alla redazione di C'è Posta per Te per riappacificarsi con ilMichele e la sua fidanzata Debora. La signora, convinta che ad allontanare il ragazzo sia proprio la nuova compagnia, ha invitato entrambe. Tonia, dopo aver scoperto di essere malata di sclerosi multipla ed essersi separata dal marito, ha lasciato che ilvivesse con la nonna. Un giorno Michele ha litigato con sua nonna ed ha scelto di tornare a vivere con lache, nel ...

ElisaDiGiacomo : Figlio dubita della malattia della mamma, la De Filippi: 'Non ho chiesto i certificati' - rosyb98 : RT @Viperissima_: L'ignoranza del figlio che dubita del fatto che la madre abbia la sclerosi multipla solo perché la vede ridere e scherzar… - RafaldiBarbara : RT @Viperissima_: L'ignoranza del figlio che dubita del fatto che la madre abbia la sclerosi multipla solo perché la vede ridere e scherzar… -