Amici 18 | gli allievi inattivi sui social Ed è giallo su Casillo

Imane Fadil - gli Amici : «Negli ultimi tempi era molto sospettosa» : Andava ripetendo negli ultimi mesi a chi conosceva bene che aveva ancora «molte cose da dire» sulle serate a luci rosse ad Arcore, lei che era diventata già otto anni fa una delle...

Nandu Popu - la svolta soul con i Bundamove 'Un incontro con gli Amici della movida leccese' : Il video ha un titolo programmatico: Non fumo più . Che detto da Nandu Popu , uno dei componenti dei leggendari Sud Sound System , è decisamente una notizia. Ma la svolta salutista di Nandu è ...

Amici 18 - Miguel non accede al Serale - chi glielo ha impedito : Il ballerino di Amici 18 Miguel Chavez durante lo speciale del sabato pomeriggio ha ricevuto il "no" per l'ingresso al Serale da parte del primo giudice esterno, Emanuel Lo. Il motivo? Secondo il coreografo il concorrente della scuola non sarebbe ancora maturo. Ma non è detta l'ultima parola: Miguel

Amici 18 - Ludovica e Tish impazzite per Mahmood - cosa gli hanno detto : Oggi Alessandro Mahmood, il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo, è stato ospite di Maria De Filippi ad Amici 18. Il cantante ha scatenato un intero studio con la sua Soldi, ma soprattutto Ludovica e Tish. Le allieve della scuola, fan del rapper già prima della karmesse sanremese

Amici - Alessandro Casillo fugge dagli studi in lacrime : assente alla puntata - una voce terrificante : Un mistero ad Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Un mistero che si allunga sulla puntata di oggi, sabato 16 marzo. Già, perché Alessandro Casillo non sarà presente in studio. Per certo la sua corsa per ottenere un posto nella puntatona serale non è mai stata semplice: gli

Anticipazioni Amici - oggi : la Caniglia e Mameli accedono al serale - manca solo un posto : Una nuova puntata di Amici 18 verrà trasmessa oggi, 16 marzo, su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa avranno luogo le due sfide a squadre al termine delle quali un talento potrà andare al centro dello studio per essere giudicato, nella speranza di conquistare l'ambita felpa verde. Ormai mancano solo poche settimane al serale, che esordirà ufficialmente il 30 marzo, e i posti per passare alla fase successiva del programma sono davvero ...

Maria De Filippi contro la Carlucci : gli ospiti del Serale di Amici : Serale Amici 2019: svelati gli ospiti di Maria De Filippi della prima puntata Da sabato 30 marzo sulla prima rete di Stato andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci. Il talent di ballo andrà a sfidare il Serale di Amici 18. Sono anni che Milly Carlucci e Maria De Filippi di sfidano a colpi di share e per assicurarsi la vittoria la regina di Canale 5 ha deciso di chiamare al Serale ...

Anticipazioni Amici 18 : Ricky Martin coach del serale - Ludovica e Jefeo in maglia verde : Mezzo mistero è stato svelato: durante la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda sabato 16 marzo, Maria De Filippi ha rivelato il nome di uno dei direttori artistici del serale. Dopo una lunga serie di indizi e altrettante ipotesi non andate a buon fine, la conduttrice ha fatto sapere che uno dei coach del talent è Ricky Martin. Le Anticipazioni che ha fornito "Vicolo delle News" sullo speciale di oggi, inoltre, raccontano che i ...

Rafael Amici fidanzata : “Mi manca - voglio abbracciarla” : La fidanzata di Rafael Amici 18: le ultime dichiarazioni del ballerino In passato Rafael Quenedit ha fatto cenno alla sua fidanzata. Senza parlare troppo di lei. Questa volta ha ammesso ad Amici 18 che gli manca molto e che vorrebbe incontrarla il prima possibile. Sarà la sua sorpresa per il Serale? Maria De Filippi rende […] L'articolo Rafael Amici fidanzata: “Mi manca, voglio abbracciarla” proviene da Gossip e Tv.

Pistocchi - che stoccata : “Squalifica CR7? Per il club degli Amici non è mai successo” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per evidenziare alcuni retroscena sulla potenziale squalifica di Cristiano Ronaldo dopo l’esultanza contro l’Atletico Madrid e verso il settore ospite dei tifosi dei Colchoneros. Messaggio senza troppi giri di parole, chiaro e lampante: “Il fotografo Luca Bruno dell’Associated Press ha scattato la foto che ha […] More

Giulia Sarti e le foto a luci rosse rubate - drammatico sfogo con gli Amici. Gira una voce : Ogni volta che... : "Non vi occupate più di me". Giulia Sarti si sfoga con gli amici e nel silenzio delle dichiarazioni ufficiali emerge tutto il dolore della deputata del Movimento 5 Stelle, travolta dal fango delle foto private, alcune esplicite, trafugate da una mano oscura e fatte Girare tra giornalisti e colleghi noadsense

Treviso - auto esce fuori strada e finisce in un fossato : Tommy muore a 19 anni - gravi gli Amici : Drammatico incidente stradale tra i comuni di Godega Sant’Urbano e Cordignano, in provincia di Treviso. Un ragazzo, Tommy Saccon, di 19 anni, è morto sul colpo e altri due amici sono in gravi condizioni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata in un fossato.Continua a leggere