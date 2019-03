Accusati del colpo in una gioielleria di Isernia | scagionati grazie ai tatuaggi

Omicidio Sana pg Brescia indaga familiari/ Padre - zio e fratello Accusati del delitto : Omicidio Sana, il pg di Brescia indaga familiari: Padre, zio e uno dei fratelli della 25enne accusati del delitto. Un tribunale pakistano li aveva assolti

Mafia - 32 arresti ad Agrigento : colpito traffico di droga. Tra loro un ultrà della Juventus e due Accusati di stupro : Sono accusate di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento le 32 persone arrestate oggi dopo l’ordinanza emessa dalla Dda di Palermo. Gli arresti, eseguiti dalla Dia ad Agrigento ed in altre Province (Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma) hanno coinvolto anche un capo ultrà ...

Spagna - morte del piccolo Julen : soccorritori Accusati di aver ucciso il bimbo : Continua a far parlare di sé la vicenda del piccolo Julen, il bambino di soli 2 anni, che a gennaio scorso cadde in un pozzo nei pressi di Malaga, a Totalán (Spagna). I fatti sono noti: il bambino si trovava con la famiglia e stava compiendo un'escursione, quando all'improvviso, ed in maniera del tutto accidentale, è caduto in un pozzo profondo 100 metri e largo poche decine di centimetri. Le ricerche del bimbo cominciarono subito, per oltre ...

Brizzi - Affleck e Spacey - se gli Accusati del #metoo rispondono : “Oggi nessuno controlla se una notizia è vera. Basta solo darla”, “Nella vita di ciascuno di noi la cosa più importante è la fiducia” e via dicendo. Modalità aereo il nuovo film di Fausto Brizzi è pieno di riferimenti, frasi e attacchi pronunciati da persone che hanno rovinato o sono stati rovinati tramite ingiurie su internet. Il film uscito questa settimana racconta di due poveracci che trovano il cellulare di un riccone antipatico e decidono ...

Strage di via d’Amelio - gip archivia l’inchiesta su 4 poliziotti : erano Accusati del depistaggio delle indagini : erano accusati di aver depistato le indagini sulla Strage di via d’Amelio. Ora le loro posizioni sono state archiviate. È quello che ha deciso il gip di Caltanissetta per quattro poliziotti del pool che indagò sulla Strage in cui morirono il giudici Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. L’indagine riguarda Giuseppe Antonio Di Ganci, Giampiero Valenti, Domenico Militello e Piero Guttadauro. I poliziotti, difesi dall’avvocato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Febbraio : Per l’ultima delle 3 aziende per cui Tiziano e Lalla sono Accusati di bancarotta i pm hanno chiesto il fallimento : Il caso L’eredità Marmodiv, l’ultima “bad company” dei Renzi A dicembre – La cooperativa che è costata i domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli ha molti debiti ed è stata ceduta a una vecchia conoscenza del babbo dell’ex premier di Marco Lillo e Valeria Pacelli Chiamate l’esorcista di Marco Travaglio Questi 5Stelle, per dirla alla francese, hanno più culo che anima. Da qualche giorno molti elettori, militanti, iscritti e ...

Pakistan - assolti tutti i familiari Accusati della morte di Sana Cheema : Non pagherà nessuno per la morte di Sana Cheema, 26enne pachistana uccisa il 18 aprile scorso. Secondo l’accusa, la ragazza voleva sposare il fidanzato italiano, ma i famigliari (tra gli imputati anche il padre e la madre), per impedirglielo, le avrebbero tolto la vita prima che lei rientrasse a Brescia, dove viveva. Ma il tribunale distrettuale di Gujrat, nel Nord-Est del Pakistan, ha assolto tutti gli undici imputati perché non ci sarebbero ...