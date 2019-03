Tragedia in montagna: una valanga uccide una persona in Alto Adige (Di sabato 16 marzo 2019) Una persona è morta a causa del distacco di una valanga in Alto Adige. Una Tragedia avvenuta nella mattinata, intorno alle 10:30, a Maso Corto, in Val Senales, vicino alla pista Lazaun. Insieme alla vittima ci sarebbe anche un'altra persona: si trovavano in un canalone nelle vicinanze della pista.



