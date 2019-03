Smartphone con poca memoria? Con questi servizi cloud arrivi fino a 139 gb

Smartphone - entro fine anno fotocamere con risoluzione di 192Megapixel : 15 Marzo 2019 - I primi top di gamma usciti nel 2019 hanno portato molte novità nel mondo degli Smartphone: design sempre più estremi, cornici sempre più sottili e fotocamere sempre più performanti grazie a sensori con risoluzioni maggiori. Ma questo sembra essere solo l'inizio. O ...

Tenta di ucciderlo con una freccia : lo Smartphone gli salva la vita : Lo strano caso arriva dall'Australia: un uomo di 43 anni, divenuto bersaglio di un arciere, si è salvato soltanto grazie al...

Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su Smartphone Android e non solo : Trony lancia gli Sconti di Primavera, validi solamente online fino al 21 marzo 2019: ecco gli smartphone Android e i wearable in offerta. L'articolo Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su smartphone Android e non solo proviene da TuttoAndroid.

eBay rilancia i suoi “Imperdibili” con sconti fino al 50% anche su Smartphone Android : Su eBay ritornano gli "Imperdibili": per i prossimi giorni sconti fino al 50% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S10e e Huawei Mate 20 Pro L'articolo eBay rilancia i suoi “Imperdibili” con sconti fino al 50% anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Pagare con lo Smartphone? Già un milione di italiani lo fa quotidianamente : I pagamenti in Italia sono sempre più digitali e già la sola crescita dei pagamenti effettuati con lo smartphone in negozio lo dimostra: +650% rispetto all'anno precedente. L'articolo Pagare con lo smartphone? Già un milione di italiani lo fa quotidianamente proviene da TuttoAndroid.

Acquisti con Smartphone +650% nel 2018 : ... grandi banche come Intesa Sanpaolo, Unicredit e Ubi Banca, e i principali player del mondo dei pagamenti, tra cui Ingenico, Nexi, Postepay, Sia e Sisal. 14 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

Nuovo Moto Razr - ecco come sarà il prossimo Smartphone con display pieghevole : (Foto: Motorola) La rumoreggiata riedizione del leggendario Moto Razr di Motorola — con tanto di schermo pieghevole a dare una rinfrescata all’iconico design del dispositivo uscito nel 2004 — si sta facendo attendere. Fino a qualche settimana fa sembrava dovesse arrivare a febbraio, tanto che qualcuno aveva ipotizzato il Mobile World Congress di Barcellona come possibile occasione per presentarlo al mondo. In Spagna il dispositivo non si è ...

Pioggia di offerte Xiaomi : proiettori - lampade - cuffie e Smartphone scontatissimi su GearVita : Decisamente interessanti le offerte odierne di GearVita, che propone numerosi prodotti Xiaomi a prezzi scontati, con spedizione Priority Line inclusa. L'articolo Pioggia di offerte Xiaomi: proiettori, lampade, cuffie e smartphone scontatissimi su GearVita proviene da TuttoAndroid.

Otto e mezzo - Borghi consulta Google sullo Smartphone. La Gruber si arrabbia : Nessun disastro Brexit. Ne è convinto Claudio Borghi che a Otto e mezzo ha smentito i dati relativi ai posti di lavoro persi dal Regno Unito ancor prima della possibile uscita dall’Unione Europea.Dopo continui battibecchi con la Gruber, il deputato leghista ha preferito consultare Google per dare valore alle sue opinioni: “Io l’andamento lo misuro in base a disoccupazione, Pil e reddito pro-capite. Prendete questi dati e vedete se sta andando ...

Google - il riconoscimento vocale va offline ed entra nello Smartphone : Si potrà dettare anche se non si è online. per ora sui Pixel, presto su altri dispositivi. E intanto l'azienda ridimensione i suoi piani relativi ai tablet e 2 in 1 per puntare sui nuovi smartphone e sugli speaker intelligenti

Come fotografare la luna con lo Smartphone : Vi sarà sicuramente capitato, almeno una volta, di provare a fotografare la luna, purtroppo però con scarsi risultati. Catturare una fotografia della luna infatti non è per niente facile, soprattutto perché si tratta di un leggi di più...

Il riconoscimento vocale sugli Smartphone Android funzionerà anche senza Internet e aiuterà chi ha problemi fisici : Google ha annunciato che il riconoscimento vocale della tastiera Gboard per smartphone presto funzionerà anche offline. Il colosso statunitense si appresta inoltre a migliorare la grafica del popolare servizio di archiviazione online Google Drive, per renderlo maggiormente fruibile dagli smartphone. Due novità strettamente legate ai dispositivi Android, di cui la prima è di particolare rilevanza per le persone che hanno problemi fisici. Il ...