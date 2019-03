Sci | Chiara Costazza annuncia il ritiro

Sci alpino - Chiara Costazza annuncia il ritiro : “Il momento in cui realizzi che questo piccolo bellissimo mondo sta finendo è triste” : Al termine della prima manche dell’ultimo slalom speciale stagionale della Coppa del mondo femminile di sci alpino, ha annunciato il ritiro Chiara Costazza, che al sito federale ha rilasciato una lunga intervista. L’azzurra ha iniziato così: “Oggi è stata la mia ultima gara. È stata un’emozione incredibile, ho dato tutto a questo sport e non ho nessun rimpianto. Ho dato sempre il massimo, qualche volta non è andata bene ...

TEATRO LEONARDO SciASciA di CHIARAMONTE GULFI Stagione 2018-2019 : ... per la Stagione organizzata dall'amministrazione comunale e firmata da Mario Incudine, uno dei suoi spettacoli di maggior successo: "Fiato di madre". Uno spettacolo incentrato sulla maternità che, ...

Tajani e le dichiarazioni su Mussolini : 'Sono antifaScista e mi scuso se ho offeso qualcuno'. Applausi e fischi all'Europarlamento : 'Sono profondamente dispiaciuto che, malgrado la mia storia personale e politica, qualcuno possa pensare che io sia indulgente col fascismo - aggiunge -. Sono sempre stato convintamente anti-fascista'...

Sci - Shiffrin in testa nella prima manche dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn. Solo decima Chiara Costazza : prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo. La più forte ancora davanti, le azzurre lontane dal podio. La statunitense Mikaela Shiffrin in 49,33 è al comando a Spindleruv Mlyn. Dietro di lei, in una gara sotto una fitta nevicata dopo la ...

Sci di fondo - arrestato Johannes Duerr : le sue dichiarazioni hanno scatenato il blitz antidoping a Seefeld : Il 31enne è stato tratto in arresto ad Innsbruck perchè coinvolto in un’organizzazione criminale dedita al doping ematico Il fondista austriaco Johannes Duerr è stato arrestato a Innsbruck nell’ambito delle indagini delle autorità tedesche e austriache su un’organizzazione criminale dedita al doping ematico. Il 31enne Duerr era stato condannato per uso di Epo ai Giochi olimpici invernali di Sochi. Proprio dalle sue ...

Francesca Fialdini - la dichiarazione Scioccante : “Mi hanno puntato una pistola” : Francesca Fialdini e il racconto scioccante: “Una pistola davanti” Francesca Fialdini a La Vita in Diretta ha rivelato di esser stata vittima di un tentativo di rapina. Nella puntata del 4 marzo è stata raccontata la storia di Franco Birolo, ex tabaccaio che nel 2012 uccise un ladro entrato durante la notte nel suo negozio. […] L'articolo Francesca Fialdini, la dichiarazione scioccante: “Mi hanno puntato una ...

Wanda Nara pronta a laSciare Tiki Taka ma l'Inter dichiara : 'Non è lei il problema' : Dopo tutte le polemiche sul caso Icardi, la moglie Wanda Nara , giorni fa, ha rilasciato una dichiarazione esclusiva: 'Sono disposta a lasciare Tiki Taka '. La procuratrice del calciatore neroazzurro ...

Docenti terza faScia : le dichiarazioni di Granato sul tema Precari : La questione dei Docenti terza fascia, ovvero, gli insegnanti non di ruolo e senza abilitazione, che al termine di ogni anno scolastico vivono un vero e proprio limbo sul loro futuro lavorativo, sembra non avere un punto di soluzione. Ieri, 23 Febbraio, la Senatrice Bianca Laura Granato ha ospitato a Catanzaro l’oramai noto ‘trio siculo’ composto dai professori Luciano Sigona, Giuseppe Finocchiaro e Roberto Mammano. Ricordiamo ...

UeD - il padre di Lorenzo commuove : una dichiarazione laScia senza parole : UeD, il padre di Lorenzo Riccardo commuove tutti: l’uomo in lacrime fa delle forti dichiarazioni Il padre di Lorenzo Riccardi, durante la puntata di Uomini e Donne La Scelta, commuove tutti attraverso una sorpresa organizzata da Giulia Cavaglia. La corteggiatrice riesce a centrare il suo obbiettivo facendo vedere al tronista un filmato che vede protagonista […] L'articolo UeD, il padre di Lorenzo commuove: una dichiarazione lascia ...

Cairo proSciolto : nessuna sanzione per le dichiarazioni sugli arbitri post-derby : Il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato il deferimento e prosciolto sia il presidente del Torino Urbano Cairo che la società granata per le dichiarazioni del numero 1 del club dopo il derby con la Juventus. nessuna sanzione, quindi, per Urbano Cairo, che, secondo quanto riportato dalla Procura Federale, dopo la sfida con i bianconeri aveva dichiarato […] L'articolo Cairo prosciolto: nessuna sanzione per le dichiarazioni sugli arbitri ...

Sci alpino - City Event Stoccolma 2019 : anche il parallelo femminile sorride a Mikaela Shiffrin! Subito fuori Chiara Costazza ed Irene Curtoni : Il City Event di Stoccolma, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino sorride a Mikaela Shiffrin: nel parallelo femminile la statunitense trionfa superando in finale la teutonica Christina Geiger. Il terzo gradino del podio è per la padrona di casa svedese Anna Swenn Larsson, mentre escono agli ottavi le nostre due rappresentanti, Chiara Costazza ed Irene Curtoni. Nella big final si impone la statunitense Mikaela Shiffrin che, al termine di ...

Sci - Mondiali Are – Da Vinatzer a Razzoli e Gross : le dichiarazioni degli azzurri prima dell’ultima gara : Tutto pronto per l’ultima gara dei Mondiali di Are: le emozioni di Vinatzer, Razzoli e Gross a poche ore dall’inizio Parlano gli azzurri dello slalom a poche ore dall’ultima gara dei Mondiali di Are: Alex Vinatzer: “Dopo la medaglia nel Team Event, abbiamo sciato per tre giorni nello slalom. Le condizioni non erano mai le stesse. Speriamo diventi un po’ più freddo, così la neve indurisce un po’, perché a ...

TEATRO LEONARDO SciASciA di CHIARAMONTE GULFI Stagione 2018-2019 Con Paride Benassai nei panni di uno chef il racconto sul cibo è da ... : SALE E PEPE Di e con Paride Benassai Con Marcello Mandreucci alla chitarra INFORMAZIONI TEATRO LEONARDO SCIASCIA Corso Umberto " CHIARAMONTE GULFI Gli spettacoli hanno inizio alle ore 20.30 Biglietto ...