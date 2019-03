Samsung Galaxy Note X | rumors su specifiche | uscita e prezzo

Traguardo Android Pie per Samsung Galaxy S8 Plus Wind : XXU4DSBA : Il tanto aspettare dei possessori del Samsung Galaxy S8 Plus brand Wind è stata ripagata: Android Pie 9.0 è stato finalmente fatto recapitare a bordo di questi esemplari. Come vi avevamo già anticipato in questo articolo, il weekend per l'ex top di gamma 2017 non poteva iniziare in miglior modo. L'aggiornamento G955FXXU4DSBA, di certo riservato alle versioni serigrafate dall'operatore arancione (la sigla CSC - G955FWIN4DSBB - sgombera il ...

Più aggiornato di così non si può : il Samsung Galaxy Note 9 in prima linea : Non ci è stato il Samsung Galaxy Note 9 a restare indietro, dando al precedente Note 8 solo qualche giorno di primato per quel che riguarda la ricezione dell'aggiornamento con la patch di sicurezza di marzo 2019, arrivata a bordo del phablet di passata generazione il 12 del mese. La serie firmware per il modello top di gamma risponde alla sigla N960FXXS2CSC1, contrassegnata da CSC N960FOXM2CSA7 e CHANGELIST 15193909. La build date risale al 4 ...

Galaxy S10 Cover impermeabile per Samsung : Il nuovo Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 + e Galaxy S10e è davvero impermeabile e resistente all'acqua? Scoprilo leggendo il nostro articolo

Già 230 euro di sconto sul prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind : vera occasione per la Festa del Papà : Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind è sotto osservazione, magari in vista di un'imminente e importantissimo regalo per la Festa del Papà, da affrontare a rate con il vettore arancione. In queste ore, alcuni clienti legati all'azienda stanno ricevendo proprio una proposta da non sottovalutare per l'acquisto del device nuovo di zecca nella sua versione da 128 GB. Vediamone nello specifico le condizioni, potrebbero essere davvero appetibili ...

Da Samsung arrivano 5 sfondi ufficiali per sfruttare il foro nei display dei Samsung Galaxy S10 : La divisione statunitense di Samsung ha pubblicato su Twitter 5 sfondi, tre pensati appositamente per il Samsung Galaxy S10 e due per il Samsung Galaxy S10+ L'articolo Da Samsung arrivano 5 sfondi ufficiali per sfruttare il foro nei display dei Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : ecco le custodie con i supereroi della Marvel : Dalla collaborazione tra Samsung e Marvel arriva una nuova serie di custodie per gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Scopriamole insieme L'articolo Samsung Galaxy S10: ecco le custodie con i supereroi della Marvel proviene da TuttoAndroid.

Wind propone il Samsung Galaxy S10 a rate ad alcuni clienti con un anticipo di 99 - 99 euro : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale dedicata ad alcuni clienti selezionati e in virtù della quale viene proposto il Samsung Galaxy S10 a rate L'articolo Wind propone il Samsung Galaxy S10 a rate ad alcuni clienti con un anticipo di 99,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Il sensore di prossimità di alcuni Samsung Galaxy S10 fa cilecca - e in tasca lo smartphone fa ciò che vuole : Diversi possessori dei Samsung Galaxy S10 hanno affollato i vari ambienti di discussione lamentando dei tocchi accidentali mentre lo smartphone è in tasca L'articolo Il sensore di prossimità di alcuni Samsung Galaxy S10 fa cilecca, e in tasca lo smartphone fa ciò che vuole proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active disponibile da oggi in Italia a 249 euro : Samsung ha annunciato l'arrivo sul mercato Italiano del suo Galaxy Watch Active, costa 249 euro e porta un gradito omaggio per i primi acquirenti. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active disponibile da oggi in Italia a 249 euro proviene da TuttoAndroid.

I prezzi di Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e sono già acquistabili a prezzi decisamente più interessanti rispetto a quelli di listino, a distanza di una sola settimana del debutto sul mercato. Ecco le migliori offerte del momento. L'articolo I prezzi di Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e iniziano a farsi interessanti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active arriva oggi in Italia : – arriva oggi in Italia il nuovo Samsung Galaxy Watch Active, lo smartWatch che riunisce il meglio dell’ecosistema Galaxy di Samsung combinando alla perfezione efficienza e stile. Presentato lo scorso 20 febbraio in occasione dell’evento Unpacked, il nuovo dispositivo indossabile Samsung approda sul mercato Italiano con una promozione speciale. Acquistando il nuovo Galaxy Watch Active dal 15 al 29 marzo si ha la possibilità di ricevere in ...

Gli sfondi ufficiali di Samsung Galaxy Fold sono disponibili per il download : Anche se non è ancora in vendita, sono già disponibili gli sfondi animati di Samsung Galaxy Fold. Ci sono otto immagini in totale, quattro delle quali sono animate e raffigurano una farfalla in altrettanti colori che sbatte le ali quando si piega il dispositivo, mentre le altre quattro sono statiche e mostrano le ali quando il dispositivo è ripiegato, il tutto per simulare la soluzione pieghevole di Samsung. L'articolo Gli sfondi ufficiali di ...

Già sfida al prezzo più conveniente per Samsung Galaxy S10 e Huawei P20 : promo del 15 marzo : Ci sono alcune offerte disponibili in Rete oggi 15 marzo che potrebbero fare la differenza per tutto il fine settimana, soprattutto nel caso in cui doveste essere propensi ad acquistare top di gamma come il Samsung Galaxy S10 o in alternativa un Huawei P20. In attesa del successore di quest'ultimo, pensando alla presentazione ormai imminente per Huawei P30, è interessante soffermarsi su alcune proposte per gli utenti che non vogliono lasciare ...

Il nuovo Android Go di Samsung potrebbe essere Galaxy A2 Core : ecco com'è fatto : Non sarà lo smartphone più bello del mondo, ma potrebbe essere uno dei più economici della line-up di Samsung per il 2019. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy A2 Core , il presunto entry-level con Android Go già svelato da Evan ...