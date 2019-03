Neonata muore nella culla | tragedia a Castelmassa

Dramma a Montevarchi : Neonata muore in culla. A trovarla è stato il papà : Sabina era la primogenita di una giovane coppia di Montevarchi. L'ipotesi prevalente è che sia stata colpita dalla Sids: aveva un mese e mezzo di vita. Inutili i tentativi di rianimazione“.Continua a leggere

UK : Nicole partorisce e corre a mostrare la Neonata a Brett - marito malato che poi muore : Una storia struggente proviene dal Regno Unito, in particolare da Linslade, nel Bedfordshire, dove un uomo di trentuno anni è morto dopo aver combattuto per lungo tempo con un terribile tumore. Prima di chiudere definitivamente gli occhi, però, è riuscito ad esaudire il suo ultimo desiderio: quello di vedere sua figlia, appena nata, per almeno una volta. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, questa è la storia di una coppia di ...

Lucca - Neonata denutrita muore a soli 15 giorni. I genitori : 'Non ce ne siamo accorti' : Bimba rom scomparsa dopo rogo del camper: genitori fermati per omicidio Secondo l'accusa, riferisce la cronaca lucchese della ' Nazione ' , la coppia di genitori avrebbe omesso 'ogni necessario ...

Bengala Occidentale - ginecologo salva una Neonata e dopo muore d'infarto : Si chiamava Bibhas Khutia il 48enne ginecologo indiano che è morto per un attacco cardiaco appena dopo aver salvato una neonata dalla morte. La notizia, divulgata dal Times of India, ha commosso il mondo intero. La tragica morte del ginecologo risale a due giorni fa ed è accaduta in una remota località indiana, presso l'ambulatorio medico di Patanda, un paesino del Bengala Occidentale, nel distretto di Midnapore. Il ginecologo prestava servizio ...

