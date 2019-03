Napoli | piace Lazaro | affare da 17 milioni

Napoli Allan : 'Dispiace per l'errore - serve più concentrazione. Qui sto bene e sono felice...' : Dopo Salisburgo-Napoli, a Sky Sport ha parlato Allan : 'Siamo contenti della qualificazione, ma nella ripresa siamo calati troppo senza esprimere il nostro gioco. Purtroppo si sono rimessi in partita sul mio errore e mi dispiace, ...

Il Napoli si rinnova in difesa : piace il giovane Frare del Cittadella : Domenico Frare è il nome nuovo per la difesa del Napoli . Si tratta di una rivelazione assoluta del campionato di serie B: 13 partite giocate finora con la maglia della squadra veneta, tutte ad ...

Juve - Guardalà : 'Ronaldo a Napoli era in isolamento e la cosa non gli piaceva' : La Juventus non sta attraversando il suo periodo migliore e lo dimostra la sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e le prestazioni in campionato che lasciano molto a desiderare. Sullo status quo dei bianconeri ha espresso la sua opinione anche il giornalista Giovanni Guardalà, nell'intervista rilasciata alla trasmissione Tutti Convocati di Radio 24. Il momento no della Juve e la delusione di CR7 L'inviato di Sky ...

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...

Ancelotti pronto al big match Napoli-Juve : “non sono imbattibili - un piacere ritrovare CR7” : Carlo Ancelotti ritiene la Juventus battibile dal suo Napoli, nonostante la presenza in campo del suo ex calciatore Cristiano Ronaldo “Nessuno è imbattibile, ha tante qualità, esperienza, fisicità, noi dobbiamo indirizzarla sotto il profilo del gioco e dell’intensità“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia del big match contro la Juventus al San Paolo. “E’ una partita di ...

Biagio Izzo contro Gomorra : "È un'immagine di Napoli che non mi piace. Ho paura che i miei figli lo vedano" : A Biagio Izzo non Gomorra. "Non vorrei andare controcorrente, mi dispiace anche dirlo, ma è un'immagine di Napoli che non mi piace", ha dichiarato l'attore in un'intervista de I lunatici, su Radio 2. "È un po' forzata, un po' esasperata. Non nascondiamoci dietro un dito, a Napoli ci sono dei problemi, ma come nelle altre città. Però quella è una immagine troppo forte". Ma la critica di Izzo non si ferma qui, ...

'Napoli città autonoma' - la sfida di de Magistris non piace a sinistra e imprenditori : Dal mondo della società civile quello che arriva è 'una forte preoccupazione' come racconta il presidente dell'Acen Federica Brancaccio. 'Non sono né contro né a favore delle autonomie - racconta - ...

Napoli - Hamsik rivela : “Mi dispiace andare via senza salutare” : Napoli Hamsik – Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’ufficialità arriverà all’inizio della prossima settimana, ma ieri è stato compiuto il passo decisivo che il Napoli attendeva. Il Dalian Yifang, club della Superlega cinese, ha sottoscritto le clausole contrattuali così come il presidente Aurelio De Laurentiis aveva chiesto, per proseguire nella trattativa. E cioè […] L'articolo Napoli, Hamsik rivela: “Mi dispiace ...

Napoli - Koulibaly senza remore : 'io simbolo contro il razzismo? Un po' mi dispiace - vi dico perchè' : Il difensore del Napoli è tornato a parlare di razzismo, sottolineando come la Francia sia molto più avanti dell'Italia ' Io simbolo contro razzismo? Mi fa piacere sì e no, da una parte questo mi fa ...

Napoli - Kouamé allo scoperto : 'L'interesse azzurro fa piacere' : Christian Kouamé esce allo scoperto, l'attaccante del Genoa che sembra tanto piacere al Napoli risponde sull'interesse degli azzurri in questo mercato invernale. 'All'Inter sono andato via troppo ...