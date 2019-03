Il trasferimento di Meghan Markle e del principe Harry è imminente. “È per il bene della monarchia” : La maternità di Meghan Markle è agli sgoccioli. Nel mese di aprile dovrebbe nascere il primo erede dei duchi di Sussex e, già da qualche giorno, fervono i preparativi dei neo-sposi al Frogmore Cottage, residenza a 30 chilometri da Londra. Come hanno rivelato i tabloid britannici, la fuga della Markle e di Harry dalle mura di palazzo, è legata a diversi attriti tra i rampolli della casa reale, ma come ha riportato The Express la situazione è ben ...