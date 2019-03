Vienna Cammarota AIGAE | “Oggi aderisco allo sciopero mondiale in difesa dell’ambiente e

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019)sull’Ambiente. E’ il primointernazionale di questo tipo. Ringrazio Greta per quello che sta facendo per tutti noi. Da una ragazza è giunta una grande lezione anche di etica. Il mio modo di aderiresull’Ambiente è quello di attraversare e raccontare i borghi dell’Appennino. Il rischio di spopolamento ma anche le politiche che si stanno mettendo in campo per evitare questo rischio. Anche lo spopolamento dei piccoli borghi influisce sui cambiamenti climatici alla lunga”: lo ha affermato questa mattina, Guida Ambientale Escursionistica di anni 69 che sta attraversando i borghi.è partita da Salerno il 9 Marzo ed ha attraversato numerosi borghi dei Monti Lattari e della Basilicata. Il suo arrivo è atteso per domani alle ore 10 e 30 a Borgo Villa Marina a Rionero in Vulture sui Laghi di Monticchio, ...

