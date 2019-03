tg24.sky

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il 28enne australiano che ha ucciso 49 persone in due moschee a Christchurch , prima del massacro aveva scritto un manifesto anti-migranti di 74 pagine. Si descrive come "timido e introverso" e ...

Corriere : E' di almeno 49 morti il bilancio delle vittime degli attentati contro due moschee di Christchurch, in Nuova Zeland… - TgLa7 : #NuovaZelanda: Si dice 'fascista' e inneggia a Donald Trump e alla Cina nel suo 'manifesto', intitolato 'The Great… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Tarrant, l’autore della strage in Nuova Zelanda ispirato da Breivik -