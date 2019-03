Strage in Nuova Zelanda | 40 morti

Strage moschee Nuova Zelanda - sui caricatori dei terroristi il nome di Luca Traini : Su armi e caricatori usati nella Strage i killer avevano scritto vari nomi di personaggi che hanno combattuto o attaccato musulmani in passato. Tra di loro anche il nostro connazionale Luca Traini, l'uomo del sanguinoso attacco di Macerata contro stranieri presi di mira a caso in strada e ora in carcere.Continua a leggere

