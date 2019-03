Sacerdote violenta una bimba di 7 anni in chiesa. La piccola vomita - lui la costringe a pulire : Abusa di una bambina fino a farla vomitare in chiesa, poi la obbliga a pulire tutto. Il Sacerdote 81enne Sabine Griego, è stato accusato di aver abusato sessualmente dentro la sua chiesa di una bambina di appena 7 anni. Le violenze sarebbero state tali da far star fisicamente male la bambina, ma anche in quel caso non ha avuto pietà di lei e l’ha costretta a pulire tutto. La storia arriva da Albuquerque, nello stato del New Mexico, dove ...