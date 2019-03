Nuova Zelanda, attacco in due moschee: è strage, killer filmavano scena in diretta online (Di venerdì 15 marzo 2019) L'attacco nella mattinata di venerdì, la notte in Italia, a Christchurch, sulla costa orientale dell'isola del Sud della Nuova Zelanda. Uomini armati hanno assaltato due moschee piene di fedeli per il giorno della preghiera facendo una strage.



