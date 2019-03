Morta Imane Fadil | modella e testimone nel caso Ruby «Uccisa da sostanze radioattive»

corriere

(Di venerdì 15 marzo 2019) La 34enne,chiave dell’accusa nei processi sul, èil 1° marzo all’Humanitas. Disposta l’autopsia. Ai familiari e ai suoi legali aveva detto di essere stata avvelenata

