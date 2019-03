L' Hagrid di Harry Potter costretto su una sedia a rotelle

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Robbie Coltrane è divenuto riconoscibile al grande pubblico soprattutto per aver avuto la fortuna di poter interpretare il mezzogigante Rubeusnella saga cinematografica di.Il personaggio nato dalla mano della scrittrice britannica J.K. Rowling è uno dei più amati dell'intero racconto e, per osmosi, anche Robbie Coltrane ha subito un affetto sempre molto ampio da parte dei fan.Purtroppo, però, l'attore ora non sta bene. All'età di 68 anni continua a fare i conti con l'osteoartrite e con un dolore lancinante al ginocchio che, pian piano, si sta deteriorando. Al punto che Coltrane ha dovuto fare ricorso all'utilizzo della.È stato il sito britannico Daily Mail a riportare per primo, e in esclusiva, le immagini dell'attore su una, consapevole di essere alle prese con una malattia degenerativa che non può essere curata, ma della quale si ...

